「大唐不夜城」半年只賺100萬元　人潮滿滿卻瀕臨虧損

▲西安「大唐不夜城」是當地熱門景點。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西省西山市的「大唐不夜城」一直以來都是非常受歡迎的景點，但最新財報卻顯示，大唐不夜城今年上半年的淨利只有23.53萬元人民幣（約100萬元）；同時，其所屬的公司西安「曲江文旅」更是大虧1.87億元人民幣（約新台幣8億元），不只由盈轉虧，虧損同比還擴大了15倍。

曲江文旅成立於1992年，是隸屬於西安曲江新區管理委員會的國營控股上市公司，旗下擁有大唐芙蓉園、曲江海洋公園、大雁塔景區、唐大慈恩寺遺址公園、大唐不夜城等知名景區。

曲江文旅2012年上市，疫情之前，營收每年約10億元，淨利大約數萬元上下，但未突破億元。2019年疫情爆發，曲江文旅的淨利腰斬，並於隔年出現上市後的首次虧損，2020年至2023年這4年，只有2021年盈利0.07億元，其餘皆虧損。

▼疫情曾導致「大唐不夜城」客流大減。（圖／CFP）



今年上半年，曲江文旅淨利不只由盈轉虧，虧損金額還超過1.87億元，已逼近去年全年1.95億元的虧損，虧損幅度比去年同期擴大了15倍。子公司方面，曲江文旅控股的20家公司之中，也只有8家獲利，其餘12家皆虧損。

同時，獲利的8家也沒賺到多少錢，名氣最大，且客流一直非常火爆的「大唐不夜城」上半年營收3938.3萬元，但淨利卻只有23.53萬元。

業內人士分析，大唐不夜城雖然客流大，但門票、活動都是免費的，平常營運、宣傳費用又高，導致雖然客流量滿滿，但盈利卻不多。

對於持續虧損的狀況，曲江文旅今年已多次變賣旗下核心資產加速回款自救，包含西安山河景區、唐邑公司、大明宮遺址公園的股權，都已經被轉讓。同時，曲江文旅也強調，將依重新核准後的價格標準，進一步優化景區營運管理模式，合理控制成本費用，進行各類經營活動，加強業務拓展，提升經營能力。

▼「大唐不夜城」人潮。（圖／翻攝新華社）

