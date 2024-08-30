中國美術學院知名教授「酒後性侵女研究生」！　警發通報：已刑拘

▲中國美術學院書法系博導趙男性侵女學生。（圖／翻攝自中國美術學院官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日發布多張微信群組對話截圖稱，8月24日，中國美術學院書法系趙姓博士生導師因涉嫌性侵，被公安機關帶走，受害女生是他指導的馬姓女研究生。當地警方29日發通報稱，公安機關依法立案偵查，第一時間將犯罪嫌疑人趙男抓獲歸案。

據《奔流新聞》報導，知情人士透露，事發8月21日12時許，馬女應邀，前往趙男位於杭州上城區的工作室午餐，其間兩人飲酒，之後趙男與馬女發生性關係。8月24日，馬女報警稱遭遇趙男性侵。此後，趙男被警方帶走。目前，趙男因涉嫌性侵被公安機關刑拘。

據中國美術學院官網資料顯示，趙男，男，1965年生於浙江紹興。現為中國美術學院書法系二級教授、博士生導師，中國書法家協會楷書專業委員會委員、全國展評審委員，浙江省政協委員，浙江省文聯委員，浙江省書法家協會副主席，西泠印社社員。

8月29日晚，浙江省杭州市公安局上城分局發布警情通報稱，2024年8月22日11時30分許，一女子報警稱被某高校教師性侵。公安機關依法立案偵查，第一時間將犯罪嫌疑人趙男抓獲歸案。8月23日，趙男被公安機關依法刑事拘留。目前，案件正在進一步辦理中。

稍早前，中國美術學院官方微博發文稱，近日，我校教師趙男涉嫌違法犯罪，屬地公安機關正對其進行立案調查。學校將從嚴處理，決不姑息，處理結果將及時向社會公布。