大馬11歲妹撞見「爸爸性侵姊姊」　一查驚揭姊妹都是性奴

▲馬來西亞一對姊妹都遭狼父毒手，妹妹甚至撞見父親性侵姊姊。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名45歲男子趁著妻子外出上班，把年幼11歲與14歲女兒當作洩慾工具。就在28日，11歲妹妹放學返家，撞見父親正在性侵14歲姊姊，姊姊趕緊向妹妹求救，爸爸直到此時才肯罷休，更誇張的是，11歲女兒也宣稱遭父親霸王硬上弓。

中國報報導，45歲男嫌犯疑似是從今年1月開始，瞞著家人與妻子，性侵14歲大女兒得逞。經警方調查，28日下午2時30分左右，小女兒放學回家，卻隔著窗戶撞見爸爸對姊姊伸出狼爪，姊姊立刻向妹妹求救，狼父才趕緊把褲子穿上。

事發當下，姊妹倆的母親正在市區裁縫店上班，當她下班回到家之後，14歲女兒立刻向母親訴苦。母親聽聞此事之後，立刻帶著孩子到醫院做檢查，檢查結果也證實孩子遭性侵，到了當晚10時，母親帶著女兒到警局報案。

警方獲報後立刻採取行動，並於29日凌晨抓到這名狼父。然而不只是14歲女兒受害，就連11歲妹妹也宣稱曾被爸爸霸王硬上弓。目前警方已展開調查。

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