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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平人民大會堂會見蘇利文　望美方「理性態度看待中國」

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透社）

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪中。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）任內首次訪問中國大陸，先後與中共中央外事辦主任王毅、中共中央軍委副主席張又俠會面會談。8月29日下午，據《央視新聞》報導，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見蘇利文，強調希望美方「理性態度看待中國」。

習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。

他表示，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

習近平強調，希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到兩個大國正確相處之道。

美國國家安全顧問蘇利文27至29日到訪中國。紐約時報報導，蘇利文的訪問也許會為美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行最後一次峰會奠定基礎，潛在的見面地點可能是今年11月在秘魯舉行的APEC峰會期間。

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