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中共中央軍委副主席張又俠與蘇利文會面：台獨同台海穩定水火不容

▲美國國家安全顧問蘇利文在北京與中共中央軍委副主席張又俠會面。（圖／路透）

▲美國國家安全顧問蘇利文在北京與中共中央軍委副主席張又俠會面。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）任內首次訪問中國大陸，在與中共中央外事辦主任、外交部長王毅會談後，今（29）日與中共中央軍委副主席張又俠會面。張又俠在會談中強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「中方始終致力於維護台海和平穩定，但台獨同台海和平穩定水火不容。」

▲美國國家安全顧問蘇利文在北京與中共中央軍委副主席張又俠會面。（圖／路透）

張又俠強調，堅決反獨促統是中國人民解放軍的使命職責所系，對台獨勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制，「中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散佈涉台虛假敘事。」

雙方除對美中台三方關係交換意見外，在中美軍事互動上，張又俠表示，雙方要落實好兩國元首共識，推動舊金山願景轉為實景，「中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力。」

張又俠強調，「美方應當校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。」

蘇利文則提到，「我們很少有機會進行這種交流，考慮到世界局勢以及我們需要負責任地管理中美關係，我認為這是一次非常重要的會晤。」

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