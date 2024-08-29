找「柚子同學」高承睿拍片推廣　農糧署：颱風雨滋潤文旦長得好

▲奧運桌球國手「柚子同學」高承睿幫農糧署拍攝影片推廣中秋文旦。（圖／農業部提供）



文／中央社

農糧署今天表示，今年中秋文旦因颱風降雨長得好，香酸甜均佳，參加巴黎奥運、外號「柚子同學」的桌球國手高承睿也站台拍攝影片推薦，呼籲快上「台灣農產嘉年華」等平台訂購。

9月17日就是中秋節，農業部農糧署的官方臉書「鮮享農YA -農糧署」官方臉書，今天新鮮上架「柚子同學」高承睿呼籲民眾中秋節吃國產文旦柚的影片，提醒可至「台灣農產嘉年華」、「台灣優果鮮販企業團購平台」及「農良直賣所」等平台訂購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年颱風凱米為中南部農業縣市降下大雨，使得葉菜受損菜價創新高，不過中秋節必吃的中秋文旦柚產量雖然有局部受影響，品質卻因下雨滋潤而良好。

農糧署副署長姚志旺說明，國產文旦柚種植面積超過3700公頃，年產量約6.2萬公噸，今年生育階段雖然碰上乾旱及颱風凱米，約減產2成，但也因為颱風帶來雨水時間對，果實長得好，糖度超過10度以上，有的並達12到15度，不僅香氣盈滿、果肉多汁，且酸甜平衡，呼籲民眾千萬不要錯過。

農糧署補充，文旦柚富含鉀離子、維他命C及膳食纖維等營養元素，且熱量低，中秋聚餐烤肉時享用，有益健康；提醒民眾訂購取貨後，可放在室內通風陰涼處，讓文旦柚自然辭水（消水），果肉會軟化、提升口感與甜度，更能嚐到文旦柚的酸甜好滋味。

▲「柚子同學」高承睿推廣中秋文旦。（圖／農業部提供）

