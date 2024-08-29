腦外科醫生讓13歲女兒「在病人頭上鑽孔」！受害者看新聞才知氣炸

▲神經外科醫生帶女兒參觀手術，還讓女兒在病人的頭骨上鑽洞。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

奧地利近日爆發一起荒謬的醫療糾紛，一名腦外科醫生因涉嫌允許13歲的女兒在患者的頭骨上鑽孔，而引起軒然大波。據傳，這名外科醫生和另名在手術期間在場的專家已被醫院解僱。對此，醫院則在聲明中表示，對整個手術團隊的調查正在進行中，但「到目前為止，沒有具體證據表明醫師女兒實際參與了手術」。

據太陽報報導，1月份一名33歲的男子在奧地利的森林中發生意外，頭部嚴重受傷，被緊急送往醫院急救，手術很成功，豈料卻在4月時，當地檢察官辦公室收到匿名舉報，引發了調查。

據報導，這名未透露姓名的女神經外科醫生允許她十幾歲的女兒參加手術，她甚至被允許在病人的頭骨上鑽洞，更離譜的是病人還是從新聞中得知此事，直到7月警方才告訴他，他就是那位受害者。

對此，受害者律師弗萊伯格（Peter Freiberger）表示，參與手術的每個人都有責任，且醫院在事件曝光後沒有與受害者聯繫，「沒有聯繫、解釋或道歉，什麼都沒有，這簡直是有失尊嚴」。據說，這名外科醫生和另名在手術期間在場的專家已被醫院解僱。

該家醫院在聲明中表示，對整個手術團隊的調查正在進行中，但「到目前為止，沒有具體證據表明醫師女兒本人實際參與了手術」。聲明還強調，醫院管理層對此次事件表示最深的遺憾和誠摯的歉意，並正在努力全面釐清此事。

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