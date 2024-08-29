　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

腦外科醫生讓13歲女兒「在病人頭上鑽孔」！受害者看新聞才知氣炸

（示意圖／翻攝自pixabay）

▲神經外科醫生帶女兒參觀手術，還讓女兒在病人的頭骨上鑽洞。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

奧地利近日爆發一起荒謬的醫療糾紛，一名腦外科醫生因涉嫌允許13歲的女兒在患者的頭骨上鑽孔，而引起軒然大波。據傳，這名外科醫生和另名在手術期間在場的專家已被醫院解僱。對此，醫院則在聲明中表示，對整個手術團隊的調查正在進行中，但「到目前為止，沒有具體證據表明醫師女兒實際參與了手術」。

據太陽報報導，1月份一名33歲的男子在奧地利的森林中發生意外，頭部嚴重受傷，被緊急送往醫院急救，手術很成功，豈料卻在4月時，當地檢察官辦公室收到匿名舉報，引發了調查。

據報導，這名未透露姓名的女神經外科醫生允許她十幾歲的女兒參加手術，她甚至被允許在病人的頭骨上鑽洞，更離譜的是病人還是從新聞中得知此事，直到7月警方才告訴他，他就是那位受害者。

對此，受害者律師弗萊伯格（Peter Freiberger）表示，參與手術的每個人都有責任，且醫院在事件曝光後沒有與受害者聯繫，「沒有聯繫、解釋或道歉，什麼都沒有，這簡直是有失尊嚴」。據說，這名外科醫生和另名在手術期間在場的專家已被醫院解僱。

該家醫院在聲明中表示，對整個手術團隊的調查正在進行中，但「到目前為止，沒有具體證據表明醫師女兒本人實際參與了手術」。聲明還強調，醫院管理層對此次事件表示最深的遺憾和誠摯的歉意，並正在努力全面釐清此事。

延伸閱讀
女友整週沒洗澡…藉口月經來「內褲也不換」　全網吐爆：聞到味了
女星17年豪門婚碎！被迫驗「3孩DNA」證清白　她曝娘家拒收禮金背後原因
台東66歲婦「口鼻出血」陳屍農地　下半身赤裸！內褲丟一旁

ET快訊
「黑悟空概念股」連3天漲停飛高！　至今飆漲32.9%
雙北警把罰單當支票開　法院裁定12萬交保
芭樂+芒果2包659坑殺港客　2水果攤喊冤：不是我
多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨：我問心無愧
全國房租金額曝光！北市「這一區」最貴奪冠
明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝
快訊／新北20歲女大生校園墜樓！　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鯊魚咬斷頭找不回！16歲弟捕魚失蹤「遭啃成殘屍」　手臂漂海面

腦外科醫生讓13歲女兒「在病人頭上鑽孔」！受害者看新聞才知氣炸

大馬11歲妹撞見「爸爸性侵姊姊」　一查驚揭姊妹都是性奴

史上第一次！　北韓傳下令禁看「中國電影、連續劇」

珊珊颱風來襲！日本拆坂本龍馬雕像　畫面太詭異爆熱議

日男防颱作業觸電亡！　珊珊颱風滯留逾80死傷

恐怖瞬間！首爾驚見天坑「休旅車整台被吞掉」　2人緊急送醫

美網場邊心痛1幕！雞尾酒男搭訕正妹被搶先　「臉超囧」吸千萬觀看

住到蟑螂屋！每晚聽小強「天花板上到處爬」　紐西蘭租客獲賠25萬

中國情報偵蒐機「入侵日本領空」　日專家分析：可能是導航出差錯

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

鯊魚咬斷頭找不回！16歲弟捕魚失蹤「遭啃成殘屍」　手臂漂海面

腦外科醫生讓13歲女兒「在病人頭上鑽孔」！受害者看新聞才知氣炸

大馬11歲妹撞見「爸爸性侵姊姊」　一查驚揭姊妹都是性奴

史上第一次！　北韓傳下令禁看「中國電影、連續劇」

珊珊颱風來襲！日本拆坂本龍馬雕像　畫面太詭異爆熱議

日男防颱作業觸電亡！　珊珊颱風滯留逾80死傷

恐怖瞬間！首爾驚見天坑「休旅車整台被吞掉」　2人緊急送醫

美網場邊心痛1幕！雞尾酒男搭訕正妹被搶先　「臉超囧」吸千萬觀看

住到蟑螂屋！每晚聽小強「天花板上到處爬」　紐西蘭租客獲賠25萬

中國情報偵蒐機「入侵日本領空」　日專家分析：可能是導航出差錯

「亞青賽比世界盃難打」　吳柏宏強調守備降低傷害

柯文哲請假3月「黨主席還是他的」！她精準預言嘆：看來有聽進去

「黑悟空概念股」連4天飆漲停！承啟提前開獎：7月獲利1500萬元

月餅漲5%！糕餅公會喊「成本增加」　蛋黃酥每顆上看65元

女星比賽太常拿冠軍　竟慘遭選手集體抵制：有她在就不參加

馬祖北竿2男疑顱內出血、暈眩狂吐！海巡出動護送南竿就醫

謝金燕飛大阪應援KARA妮可哭了！　甜笑同框曝感動：終於見面

快訊／台中男開瓦斯桶欲引爆　警消戒備勸說3hrs化解危機

雙北警把罰單當支票開...士檢深夜聲押1警員　法院裁定12萬交保

出示用餐照88折！頂鮮台南擔仔麵周年慶　身分證中2碼還有好康禮

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

颱風珊珊登陸　日本下令225人緊急避難

男開未婚妻筆電　驚見她交往做愛57男

台女爬富士山跌倒被背下山　日網怒：該收錢

24歲男中1.7億頭獎！家人狂開「願望清單」

百年大旱缺糧！這國民眾分食大象斑馬

韓百萬網美乳滑！穿4國制服「台灣列國家」

珊珊颱風登陸九州！　JR宣布：列車全日停駛

正妹遭前男友性侵癱瘓　逆轉變帕運射箭手

日本氣象廳：颱風珊珊登陸九州鹿兒島

老翁偷吃小40歲繼女！　「可樂摻毒」共謀殺妻

珊珊登陸了　日本3大超商900家門市停業

日本考慮取消免稅品消費上限、密封包裝規定

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面