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和沛科技捐中正大學850萬　設「紫荊學者獎」提升學術研究

▲▼ 和沛科技創辦人翟本喬博士慷慨捐贈中正大學27萬美元（約合新台幣850萬元）設立「國立中正大學紫荊學者獎」，以獎勵中正大學教師提升學術研究、促進產學合作及積極參與社會服務。 。（圖／中正大學提供）

▲和沛科技創辦人翟本喬博士(前排左)慷慨捐贈中正大學27萬美元（約合新台幣850萬元）設立「國立中正大學紫荊學者獎」，以獎勵中正大學教師提升學術研究、促進產學合作及積極參與社會服務。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

和沛科技創辦人翟本喬博士慷慨捐贈中正大學27萬美元（約合新台幣850萬元）設立「國立中正大學紫荊學者獎」，以獎勵中正大學教師提升學術研究、促進產學合作及積極參與社會服務。

▲▼ 和沛科技創辦人翟本喬博士慷慨捐贈中正大學27萬美元（約合新台幣850萬元）設立「國立中正大學紫荊學者獎」，以獎勵中正大學教師提升學術研究、促進產學合作及積極參與社會服務。 。（圖／中正大學提供）

中正大學於8月28日舉行「紫荊學者獎」捐贈儀式，由校長蔡少正代表學校與翟本喬博士簽訂捐贈合約書，為我國高教與企業合作模式寫下新篇章，期許本獎項的設立能帶動中正大學的學術研究成果與聲望。

翟本喬博士是一位深具社會影響力的企業家，曾任職於貝爾實驗室、Google公司、台達電等知名企業，並曾擔任台北市政府市政顧問。他長期致力於改善台灣的產業文化與環境，期望讓台灣人才充分發揮所長。今年六月，翟本喬博士應中正大學之邀，擔任畢業典禮的致詞嘉賓。翟博士在畢業典禮中鼓勵中正大學畢業生要「面對需要的挑戰、克服一切的困難、經歷坦然的失敗、學習深刻的經驗，以成就偉大的人生」。他的一席話，獲得畢業生及現場家長們的廣泛迴響。

▲▼ 和沛科技創辦人翟本喬博士慷慨捐贈中正大學27萬美元（約合新台幣850萬元）設立「國立中正大學紫荊學者獎」，以獎勵中正大學教師提升學術研究、促進產學合作及積極參與社會服務。 。（圖／中正大學提供）

中正大學在今年二月由蔡少正教授接任校長之後，以「三十而立、創新永續、深耕在地、鏈結國際」為治校理念，積極推動校務。為了重拾中正大學往日榮光、奠定未來百年基業，首要之務就是提升校內師生的士氣。對於年輕新進教師，蔡校長不但提供他們校內的研究經費，更保障其彈性薪資。新進三年內的助理教授或是副教授，只要當年度向國科會申請研究計畫，就可獲得彈薪的獎勵；如果計畫獲得國科會補助，其彈性薪資就會加倍。對於中生代的老師，蔡校長也秉持「厚實中間、卓越拔尖」的原則，鼓勵他們突破創新，更上層樓。翟董事長對於培育國內頂尖人才，向來不遺餘力，他十分認同蔡校長的治校理念，當場表示願意捐贈經費，協助中正大學，提升學術研究量能。

「國立中正大學紫荊學者獎」主要獎勵該校55歲以下具有卓越性及累積性學術研究績效的專任教師或研究人員，每位將獲得新台幣50萬元獎金，以獎勵其學術成就，並期待他們繼續在國際舞台上發光發熱，展現台灣學術的軟實力。
「國立中正大學紫荊學者獎」的設立，不僅展現翟本喬博士對台灣高等教育與學術發展的深切關懷以及中正大學在促進學術卓越、支持校內優秀人才的積極作為，更代表企業界與學術界的深度合作，為培育我國傑出科研人才所設下的典範模式。

 
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