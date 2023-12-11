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翟神妻問中正紀念堂吸菸區！慘被3方踢皮球掛電話「去看新聞稿」

▲▼ 邰智源。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）

▲中正紀念堂砍樹設吸菸區，引發抨擊。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）

記者閔文昱／綜合報導

藝人邰智源今（11日）在其社群帳號發文痛批，中正紀念堂居然砍樹後設立吸菸區，「這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區，可笑而且荒唐」，引發關注。對此，前台北市市政顧問「翟神」翟本喬指出，他老婆打電話向中正紀念堂管理處抗議，卻被轉接了2次電話，最終對方也僅回應「可以去看新聞稿」就將電話掛斷。

翟本喬11日傍晚在臉書發文表示，他老婆今天帶孩子去中正紀念堂餵魚，回來一上車就氣沖沖怒罵，「聞到一堆菸味，臭死了！公園怎麼可以吸菸！」為此還打電話去抗議，但電話先是打到中正紀念堂管理處，對方卻稱設置吸菸區一事為媒體組負責，接著就以迅雷不及掩耳的速度將電話轉接。

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電話轉接到媒體組後，對方先是回應「有發新聞稿說明了」，但翟本喬妻子認為，「那不是我的問題，我是要問哪個單位負責這件事？」對方一聽又將電話轉接到綜合規劃組，並等到承辦人回來，雙方才終於就此事展開討論。

翟本喬透露，對方聽到問題後，同樣答覆「我們這件事已經發新聞稿了」，但妻子不滿意回答，繼續追問「那不是我的問題，我是要請問設置吸菸區是中正紀念堂自己決定的還是上級指示的？我想要知道是誰的決策？」對方才坦言「是依據菸害防制法設置」。

然而，妻子進一步詢問，「菸害防制法規定你們設置的？」對方隨即又稱「您可以去看我們的新聞稿。如果有其他的疑問麻煩您寫信到我們的意見箱反映...」並將電話掛斷。

翟本喬質疑，根據中正紀念堂的新聞稿「本處園區設置吸菸區係依據菸害防制法第19條第1項第I款及第2款規定，得設吸菸區」，可是法條是說「下列場所，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」，意思是如果要開放吸菸的話，一定要限制在吸菸區內，或是也可以全面禁菸。

翟本喬直言，台北市682個公園綠地中有680個皆未設吸菸區，全面禁止吸菸，而大家想去公園旳原因之一就是因為植物多、空氣好，「請問中正紀念堂管理處不是該考慮一下全面禁菸呢？」

中正紀念堂下午發布新聞稿澄清，移除的榕樹是因感染褐根病菌無法恢復健康才砍除；至於吸菸區早在98年時已依法設立，砍樹與設吸菸區並不相關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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