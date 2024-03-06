Meta全面性大當機！　網嚇壞：以為帳號被盜快瘋了

▲昨深夜Meta宇宙故障，許多用戶被強制登出。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

昨（5）日晚間Meta旗下的社群媒體臉書、IG及Threads接連發生大當機的狀況，還有不少人帳號因此被強制登出，引起許多網友哀號，所幸當機的狀況陸續在凌晨12點半左右恢復。前台北市政府市政顧問翟本喬今（6）日po文表示，「大當機是全面性的」，並列出Google、 YouTube、Twitter（X）、Discord等48個平台，也有遇到類似的狀況，並指「各家波型類似，但尺度差很多。」

Meta旗下的社群媒體昨深夜接連大當機，導致許多用戶無發正常使用，據了解這樣的狀況其實不只在台灣發生，連美國、英國、日本、匈牙利及菲律賓等等都出現類似狀況。

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消息曝光後，Meta股價一度暴跌至488.1美元，對比開盤的495.20美元，整體跌幅將近2%。所幸Meta的相關社群在凌晨12點半左右陸續恢復，股價則反彈後持續震盪。

翟本喬今凌晨於臉書po文，提到這起大當機「是全面性的」，像是Google、GMail、 YouTube、Twitter（X）、Discord、WhatsApp及Pokemon等等，在同一時間世界各地都有大量回報，「但別家都只有幾百到幾千，不像Meta旗下都是幾萬幾十萬。」

該篇po文曝光，湧入許多網友留言，「全都當，害我以為帳號被盜了」、「我以為我被盜帳號，整個快瘋掉了」、「原來，難怪臉書一直說密碼錯誤！還直閃！」「國家級的網路攻擊？」「還以為要開始戰爭了！嚇死～」

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