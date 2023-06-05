藍綠性騷擾連環爆　翟神曝「3招辨別」：Google員工訓練律師教的

記者黃翊婷／綜合報導

近日民進黨、國民黨接連爆出性騷擾事件，前台北市市政顧問「翟神」翟本喬今日（5日）在臉書發文表示，部分性騷擾案件的當事人事後會解釋「我不知道這樣會引起對方不悅」，因此他決定分享一下Google員工訓練課程律師教的3招判別基礎，例如「你會允許別人對你心愛的人做這樣的事嗎」等等，如果不會，就不要做。

▲民進黨祕書長許立明（左2）等人為黨內性騷擾吃案事件兩度鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，隨著民進黨前黨工在臉書發文指控遭合作導演性騷擾、吃案，隨後又有3人跳出來聲稱遭其他同仁騷擾。民進黨祕書長許立明親上火線鞠躬道歉，強調將啟動最嚴厲黨紀處分，也會主動移送法辦，但仍然無法平息輿論。

▲立委何志偉也遭爆涉嫌性騷擾。（資料照／記者屠惠剛攝）

沒想到一波未平一波又起，民進黨立委何志偉4日遭Y姓民眾爆料，2015年6月在社子島開發說明會肢體性騷擾，不僅撫摸他的前臂、上臂，還在未經同意的狀況下，於他的手上留下電話號碼。對此，何志偉4日出面致歉，「性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，但若我無心的動作造成對方困擾，我很抱歉，未來志偉與民眾互動的方式會再修正」。

國民黨立委傅崐萁也被資深記者指控涉性騷擾、強行親吻她的頭，雖然當時傅並非國民黨員，但國民黨已經立即啟動調查程序。國民黨文傳會發言人楊智伃指出，會向當時在場目擊者求證，以此撰寫調查報告，並送交考紀會研議處置。

前台北市市政顧問「翟神」翟本喬5日凌晨在臉書發文表示，最近性騷擾的議題引起很多人關注，有些當事人事後會解釋「我不知道這樣會引起對方不悅」，因此決定來分享一下3招判斷方式，這是Google員工訓練課程律師教的，詳細如下：

1、你會允許別人對你心愛的人做這樣的事嗎？

2、如果你的另一半、對方的另一半、你的父母和對方的父母在場，你還會做這樣的事嗎？

3、你會希望你做的事和說的話登上報紙頭版、電視新聞、FB、IG和PTT嗎？

翟本喬直言，「如果不會，就不要做。」文章公開之後，網友們也紛紛留言加入討論，「巨石強森法則XD（指將眼前的人不分男女都當成巨石強森，不會對巨石強森做的事情，就不要對別人做）」、「我覺得有些問題出在『錯判雙方關係』」、「由政府制定性騷擾SOP、法律條文及實施細節，所有組織、營利及非營利照辦，職員也有SOP可以知道如何保護自己」、「規則從來都是防君子不防小人」。

▼翟本喬臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／翟本喬）

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