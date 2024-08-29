能量換點心愈讀愈開心！　慶祝布可星球能量破2億推動閱讀

▲台南市教育局自2020年8月建置高、國中小學生閱讀理解平台「布可星球」，迄今已累積超過2911萬人次造訪，通過閱讀評量貢獻給星球的累計能量更超過2億。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為提升學生閱讀理解力及扎根基本學力，台南市教育局自2020年8月建置高、國中小學生閱讀理解平台「布可星球」，迄今已累積超過2911萬人次造訪，通過閱讀評量貢獻給星球的累計能量更超過2億！

為慶祝這非常了不起的成就，教育局宣布與異人館餐飲連鎖事業跨界合作，台南市高中以下學生到台南異人館任一門市用餐，只要出示布可星球能量證明，就能依能量等級獲得蛋糕、冰淇淋、點心小品等不同獎勵，能量換點心，愈讀愈開心。

市長黃偉哲表示，台南市是文化古都，也是書香城市，推動閱讀教育成果豐碩，不僅每年獲得教育部閱讀磐石獎，市府自建的布可星球平台也廣受好評，短短幾年星球能量已破2億。平台上閱讀的能量是一個里程碑，更開心的是看到愈來愈多家長帶著孩子一起共讀，一起使用布可星球平台，相信對提升孩子閱讀理解能力一定有幫助。

教育局鄭新輝局長表示，目前布可星球平台上已有2081本優選好書、58786道題目，定期增加優選好書及素養命題。隨著布可星球平台愈來愈受歡迎，南市各國中小也陸續建置「布可星球圖書專區」，就連市立圖書館總館也有布可星球的圖書專區，感謝異人館餐飲連鎖事業願意加入推廣閱讀的行列，部分門市內書架上除已設置布可星球圖書專區外，更將定期隨著布可星球更新優選好書，讓閱讀融入生活，成為一種美好的習慣。

教育局表示，目前南市有7間異人館餐飲連鎖餐廳，高中以下學生到店內用餐出示布可星球等級畫面，即可兌換相應的獎勵。等級1到3可兌換精緻蛋糕，等級4到6可兌換聖杯冰淇淋，等級7到10可兌換120元的點心小品。目前異人館崑大店已上架國小優選好書150本，未來將陸續於其他門市上架布可星球優選好書，共同努力提升學生閱讀力。