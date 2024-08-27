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大陸 大陸焦點 特派現場

拼多多Q2營收低於預期　股價崩28%

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲拼多多Q2營收低於預期。（圖／CFP）

文／中央社

中國知名電商平台拼多多26日發布第2季財報顯示，第2季營收人民幣971億元（下同，約新台幣4346億元），年增86%，不過仍低於市場預期。這令拼多多美股ADR在26日收盤暴跌超過28%。

綜合陸媒與港媒報導，拼多多的第2季營收遠低於分析師預期的1001.7億。從主要業務方面來看，第2季線上銷售服務與其他營收年增29%至491.2億，低於市場預期的成長33.1%，第2季交易服務營收年增234%至479億，增幅亦低於市場預期的248.6%。

拼多多董事長兼聯席行政總裁陳磊表示，市場競爭只會愈來愈激烈，高收入成長將不可持續。全球化業務正面臨更嚴峻的國際環境，未來業務發展的不確定性大幅增加，收入逐漸放緩將是必然的結果。

陳磊並表示，由於公司在多線都面臨激烈競爭，整體仍處於投入階段，未來數年不會進行回購或分紅。

他說，完善生態建設並非一夜間可完成，管理層已做好犧牲短期利潤，長期投入的準備。平台將投入百億元人民幣資源扶持新質商家，預計未來一年將為其減免100億元人民幣交易手續費，以應對產業競爭。

拼多多在公布第2季財報後，拼多多ADR26日股價大跌，跌幅28.51%，收100.00美元，今年來跌幅逾3成。相較於2021年2月的高點202.82美元為腰斬。

這也是拼多多在2018年首次公開發行以來最大跌幅。

拼多多執行董事兼聯席首席執行官趙佳臻表示，季營收增速按季放緩，展望未來，由於競爭加劇和外部挑戰，收入增長不可避免地面臨壓力，「隨著我們繼續堅決投資，盈利能力也可能受到影響。」

拼多多在2022年9月推出跨境電商平台Temu，以豐富多樣、低廉的商品席捲歐美市場，尤其受預算有限的年輕人歡迎，挑戰亞馬遜、阿里巴巴等對手。

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