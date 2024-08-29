阿爾卑斯山「受困4天」奇蹟存活　89歲嬤親曝：跟狐狸交朋友

▲89歲老太太受困阿爾卑斯山，靠著喝雨水、信仰及狐狸朋友活下來。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

義大利一名89歲老太太在阿爾卑斯山失蹤4天後，竟然奇蹟似獲救。她事後向家人透露，自己靠著祈禱唸經、喝雨水，以及跟一隻狐狸「交朋友」才活了下來。

巴爾德莉（Giuseppina Bardelli）21日與兒子上山採蘑菇，在靠近瑞士邊境處，卻不小心走散了。她一時暈眩昏倒，跌入20英尺（約6公尺）深溝，當場摔斷了幾根肋骨，卻仍冷靜等待救援，4天後終於獲救。

兒子被問及，巴爾德莉這幾天如何存活時回應，「她喝了水坑裡的雨水，晚上睡在樹下。」4天期間，一隻好奇心旺盛的野生狐狸，經常跑到母親身旁聞來聞去，「他們成為了朋友。」此外，老母親每天都誦念天主教《玫瑰經》，「她知道每一天都可能是她的最後一天。」

Dopo 4 giorni di ricerche è stata ritrovata in vita, da una squadra di soccorso mista tra cui #vigilidelfuoco, l'anziana 89enne dispersa dal 21 agosto nell'area del Passo della Forcora, territorio di Maccagno con Pino e Veddasca#Varese #25agosto pic.twitter.com/oGjWnjT9Cn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2024

搜救團隊負責人利澤里（Silvio Rizzelli）表示，儘管團隊出動直升機與無人機，起初卻一無所獲，因為老太太跌入的深溝周圍植物太茂盛，「她看不到我們，我們也看不到她。」25日上午，團隊正準備放棄時，卻奇蹟似地找到人。

搜救隊員通報，老太太很疲憊但意識清醒。利澤里對此感到開心，但也坦言很驚訝，「她這個年紀的人，竟然能夠撐過來。」據悉，巴爾德莉被醫護戴上頸托時，還有體力開玩笑。

兒子透露，巴爾德莉曾是義大利阿爾卑斯俱樂部的成員，因此獨自受困4天，似乎沒有被嚇倒。他得知母親獲救時欣喜若狂，「他們說她還活著時，那種喜悅是言語無法形容的。感謝所有幫助我們的人。她現在沒事了。」