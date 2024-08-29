落網畫面曝！高雄女陳屍商旅浴缸　男友搭高鐵藏身新竹旅館遭逮

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市三民區昨(28日)中午傳出一起命案，一名49歲的女子被發現陳屍在某知名商旅浴缸，警方調閱監視器後發現，命案曝光前，死者的顏姓男友(46歲)曾匆匆離開房間，有重大嫌疑，經循線追查後，於新竹市一家旅館內將顏男拘提到案，目前全案正進一步偵辦中。

▲顏姓男子在命案曝光前3小時匆匆離開房間，並搭乘高鐵北上新竹，藏身於一處旅館中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄警方28日中午接獲商旅報案，指稱房間內浴缸中有一名女子沒有呼吸心跳，經救護人員到場確認後，該女已經明顯死亡。警方初步勘驗現場，房門是由內上鎖並未遭破壞，且房間內部陳設也無凌亂跡象，浴缸內有水，而死者身體並無外傷，但警方進一步調閱監視器畫面後，赫然發現當天上午9點多，曾有一名男子匆匆離開房間，警方不敢大意，立即將該名男子列為重要關係人，並組成專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲顏男離開商旅後，騎機車前往湖內，並於台南轉搭高鐵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，顏男與死者為男女朋友關係，專案小組調閱監視器追查，發現該男子離開商旅後騎機車前往湖內，並於台南轉搭高鐵北上新竹，落腳一處旅館，經專案小組不眠不休漏夜偵辦，於29日凌晨循線在新竹市旅館內拘提該顏姓男子（46歲）到案。

由於本案方女身上無明顯外傷及致命傷，詳細死因仍待今日解剖後確認；另關係人顏男到案後說詞反覆交代不清，詳細案情細節，仍待進一步偵訊釐清。

▼警方北上新竹逮人，當時顏男正在上廁所，遭警方破門、壓制帶回。（圖／記者吳奕靖翻攝）