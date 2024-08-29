　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

落網畫面曝！高雄女陳屍商旅浴缸　男友搭高鐵藏身新竹旅館遭逮

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市三民區昨(28日)中午傳出一起命案，一名49歲的女子被發現陳屍在某知名商旅浴缸，警方調閱監視器後發現，命案曝光前，死者的顏姓男友(46歲)曾匆匆離開房間，有重大嫌疑，經循線追查後，於新竹市一家旅館內將顏男拘提到案，目前全案正進一步偵辦中。

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲顏姓男子在命案曝光前3小時匆匆離開房間，並搭乘高鐵北上新竹，藏身於一處旅館中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄警方28日中午接獲商旅報案，指稱房間內浴缸中有一名女子沒有呼吸心跳，經救護人員到場確認後，該女已經明顯死亡。警方初步勘驗現場，房門是由內上鎖並未遭破壞，且房間內部陳設也無凌亂跡象，浴缸內有水，而死者身體並無外傷，但警方進一步調閱監視器畫面後，赫然發現當天上午9點多，曾有一名男子匆匆離開房間，警方不敢大意，立即將該名男子列為重要關係人，並組成專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲顏男離開商旅後，騎機車前往湖內，並於台南轉搭高鐵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，顏男與死者為男女朋友關係，專案小組調閱監視器追查，發現該男子離開商旅後騎機車前往湖內，並於台南轉搭高鐵北上新竹，落腳一處旅館，經專案小組不眠不休漏夜偵辦，於29日凌晨循線在新竹市旅館內拘提該顏姓男子（46歲）到案。

由於本案方女身上無明顯外傷及致命傷，詳細死因仍待今日解剖後確認；另關係人顏男到案後說詞反覆交代不清，詳細案情細節，仍待進一步偵訊釐清。

▼警方北上新竹逮人，當時顏男正在上廁所，遭警方破門、壓制帶回。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
快訊／國1「5車連環撞」！　車流回堵3k
美超微重挫19%　「拖累4台廠」跌幅逾4%
傳4300萬商辦要信託　柯文哲：下午記者會一次解決
輝達「全村希望」破滅！　2利空重擊盤後挫8%
快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1
高雄女陳屍浴缸！「3滴血+詭異趴姿」成逆轉關鍵
珊珊颱風「恐破日本登陸最久紀錄」
許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」！　王家梁火大給回應
「硬度、粗度、長度」大排名　泌尿科醫師：女生答案都一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暗戀女同仁！21歲警「向學長借帳號」偷查局內女警、正妹同學個資

快訊／國1北仁德系統「1大4小連環撞」！車流回堵3k

租賃車變移動軍火庫！臭屁通緝犯想掏槍　警喊「給你機會」奏效

「少年董」擁槍自重行事高調　警上門搜出槍毒！賓士還藏9把刀

台2線路面一片白畫面曝！拖板車載石灰粉包　疑捆綁不實掉落

女陳屍商旅浴缸！心肌梗塞變情殺　「3滴血+詭異趴姿」成逆轉關鍵

海龍CO2外洩1死！施工負責人20萬交保　檢現場勘驗查意外原因

高雄女陳屍商旅浴缸！落跑男友有「2次家暴前科」　警追到新竹逮人

尪入監被離婚「要妻返還30萬贍養費」　被法官打臉

封山肅槍緝毒！警封鎖蘇花管制站攔車　搜獲槍毒1男1女送辦

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

業者亂插陽傘惹民怨！墾管處強拆180頂　超乾淨墾丁沙灘畫面曝光

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

暗戀女同仁！21歲警「向學長借帳號」偷查局內女警、正妹同學個資

快訊／國1北仁德系統「1大4小連環撞」！車流回堵3k

租賃車變移動軍火庫！臭屁通緝犯想掏槍　警喊「給你機會」奏效

「少年董」擁槍自重行事高調　警上門搜出槍毒！賓士還藏9把刀

台2線路面一片白畫面曝！拖板車載石灰粉包　疑捆綁不實掉落

女陳屍商旅浴缸！心肌梗塞變情殺　「3滴血+詭異趴姿」成逆轉關鍵

海龍CO2外洩1死！施工負責人20萬交保　檢現場勘驗查意外原因

高雄女陳屍商旅浴缸！落跑男友有「2次家暴前科」　警追到新竹逮人

尪入監被離婚「要妻返還30萬贍養費」　被法官打臉

封山肅槍緝毒！警封鎖蘇花管制站攔車　搜獲槍毒1男1女送辦

涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席8月見面會　感言還說：願長久

打造精品特色咖啡品牌　嘉義縣北中南舉辦產地分享媒合會

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

運-20飛越吉薩金字塔　殲10同框「獅身人面像」拉中埃國旗彩煙

暗戀女同仁！21歲警「向學長借帳號」偷查局內女警、正妹同學個資

快訊／國1北仁德系統「1大4小連環撞」！車流回堵3k

租賃車變移動軍火庫！臭屁通緝犯想掏槍　警喊「給你機會」奏效

「少年董」擁槍自重行事高調　警上門搜出槍毒！賓士還藏9把刀

美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

快訊／楊博軒、胡綾芳告捷　南韓羽球公開賽勇闖混雙8強

原住民阿卡貝拉團隊　翻唱BLACKPINK神曲

社會熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台中男童當街虐狗！警找到孩童父母了

隔32房出租爆炸3死2傷　火調指向電動自行車

即／高雄情殺！女陳屍商旅浴缸　男友逃新竹落網

獨／雙北警把罰單當支票開　士檢深夜聲押1人

墾丁業者嚇到了　派怪手自拆違法工竂

老翁名下剩2652骨灰塔位　執行署拍賣

高雄女陳屍商旅　男友搭高鐵藏身新竹遭逮

女喪命浴缸大逆轉　3滴血+詭異趴姿成關鍵

京華城貪汙案　董座陳玉坤1200萬交保

更多熱門

相關新聞

即／高雄情殺！女陳屍商旅浴缸　男友逃新竹落網

即／高雄情殺！女陳屍商旅浴缸　男友逃新竹落網

高雄市三民區昨(28日)中午傳出旅館命案，一名49歲女子陳屍於知名商旅浴缸內，經過檢警相驗之後，認為有他殺可能！因為調閱監視器發現死者跟友人一起入住，而這名友人應該是死者男友，同時警方也發現在房門手把有噴濺血跡，認為不單純，所以報請檢察官偵辦，同時組成專案小組，找尋死者男友下落，最後在新竹將他拘提，帶回高雄偵訊釐清。

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

傳柯文哲將「請假」暫別黨主席　陳昭姿：我不覺得需要這樣做

傳柯文哲將「請假」暫別黨主席　陳昭姿：我不覺得需要這樣做

獨／秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

獨／秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

關鍵字：

高雄情殺商旅浴缸新竹男友影音

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面