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高雄女裸趴浴缸亡！男友多次家暴「菸灰缸爆頭」　她心軟撤告

▲女子陳屍旅館浴缸。（圖／記者吳世龍攝）

▲女子陳屍商旅浴缸。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區一家商旅昨(28日)發生命案，一名49歲方姓女子泡在浴缸內明顯死亡。警方查出46歲顏姓男友涉有重嫌，今日凌晨於新竹旅館將他逮捕。據悉，顏姓男子有多次家暴紀錄，還曾持菸灰缸打方女頭部，而方女還心軟撤告。

判決指出，方姓女子在2020年6月與顏姓男友在高雄租屋處因金錢問題發生爭執，顏男以徒手攻擊方女的頭部，並以腳攻擊方女的臉部，導致方女右側前額上眼皮外傷性擦挫傷、右手肘擦挫傷、右側足踝擦挫傷。

方女也指控，同年10月，她對顏姓男友拍照，顏男竟心生不滿，持菸灰缸攻擊她的頭部、臉部和手部，導致她頭皮及臉部擦傷、頭皮、臉部、左前臂、左側食指挫傷，憤而提告。

檢方認為顏男涉嫌傷害等罪嫌，將他提起公訴。未料，方女在一審辯論終結前心軟，對顏姓男友撤告。沒想到後來又被男友毆打，聲請通常保護令至明年，結果昨日和男友入住商旅，一條命卻沒了。

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在昨天中午，商旅人員發現女子在浴缸內沒有呼吸心跳，連忙報警。經救護人員到場確認，女子已經死亡。後續經由警方勘驗現場，發現並無打鬥痕跡，女子身上也沒有任何外傷。

警方原先以為是心臟方面問題，沒想到進一步勘驗現場，發現現場有3滴血擦拭痕跡，加上方女陳屍浴缸是詭異的趴姿，因此案情轉向情殺可能。警方進一步調閱監視器後，發現顏男在昨日上午9點，就匆匆離開房間，凌晨北上新竹在一間商旅將他逮捕。

由於顏男對於案情內容交代不清，且說詞反覆，警方今日上午將持續對顏男進行偵訊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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