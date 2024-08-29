高雄女詭異陳屍商旅浴缸…今相驗查死因　母姊悲痛認屍頻拭淚

▲女子詭異陳屍高雄某商旅浴缸，母姊悲痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄市三民區某知名商旅28日發生女子離奇陳屍浴缸命案，由於46歲死者方姓女子身上無明顯外傷及致命傷，現場卻發現留有血跡，檢方今（29）日上午相驗釐清真正死因，方女的媽媽跟姊姊悲痛到場認屍，現場也頻頻拭淚。由於一同入住的46歲顏姓男友在命案曝光前，便匆匆離開房間，警方認定他涉有重嫌，正偵訊調查中。

▲女子詭異陳屍高雄某商旅浴缸，母姊悲痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警今天上午進行相驗，要釐清方女真正的死因，方女的媽媽在其姊姊的攙扶下到場認屍，被問到是否知道雙方交往情況？男子過去有家暴等問題，僅頻頻拭淚，不發一語。

這起案件發生在昨天中午，商旅發現方女遲遲未退房，前往查看後驚見她倒臥在浴缸內沒有呼吸心跳，連忙報警，經救護人員到場確認，已明顯死亡。

▲由於顏男有2次家暴前科，警方認定他涉有重嫌，因此將他逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方後續勘驗現場，發現並無打鬥痕跡，方女身上也沒有任何外傷及致命傷，現場卻出現三滴血跡，進一步調閱監視器後，發現顏男在案件曝光之前，就匆匆離開房間，認為案情不單純，另發現顏男有2次家暴前科。

警方懷疑顏男涉有重嫌，經循線追查後，於今(29日)凌晨在新竹某間旅館內將顏男拘提到案。不過顏男到案後說詞反覆交代不清，全案正積極調查當中，詳細案情也有待釐清。