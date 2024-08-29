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童子賢：「核電不是敵人」　是綠能可以合作盟友

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

▲童子賢指出，「核電不是敵人，核電是綠能可以合作的盟友」。（資料圖／記者楊絡懸攝）

文／中央社

國家氣候變遷對策委員會副召集人、代工廠和碩董事長童子賢28日表示，討論缺電與否，是「低層次」的問題，不太像現代化國家，應該關注電力來源是否不排碳及發電成本。

童子賢指出，「核電不是敵人，核電是綠能可以合作的盟友」，全球再生能源倡議RE100可能是「空中樓閣」的規劃，因為綠能無法支應夜間基載電力。

他說，「能源有韌性，國家才有韌性」，非核家園就算達成，也落後世界現況；核能可以減碳，想廢核則會增碳、雪上加霜，想要打造產業「護國群山」，需要高品質穩定電力。

童子賢28日出席碳權交易元年高峰論壇，以「防止地球暖化下，各國的減碳奮鬥」為題發表演講，會後接受媒體採訪時，談及缺電、人工智慧（AI）熱潮、核安等議題。

童子賢說，台灣目前經濟發展不錯，高階晶片與AI、電動車等高科技，帶給台灣產業蓬勃發展的機會。

他表示，把電用在AI、高階晶片和電動車，需要用電去驅動火車、高鐵和捷運，是現代化國家進步的象徵，就好比火車如果還在燒煤、燒柴油，就等於落後的象徵。

童子賢強調，當需要電的時候，重點是要關注是否來自不排碳的發電，如果能掌握不排碳的能源生產方式，就可以拿來交易，活絡整個市場。

童子賢直言，「老百姓如果擔心缺電的話，我覺得這是很low level（低層次）」，這代表社會和政策一直在原地打轉，討論缺不缺電，其實不太像現代化國家。

他呼籲政府應該趕快拿定主意，擺脫缺不缺電的討論，直接進展到更重要、高階層次的問題，也就是電從哪裡來、發電排不排碳、一度電多少錢。「大家想清楚，我們要走一個怎麼樣的路，就會決定能源的供應方式。」

童子賢認為，台灣要讓產業持續發展，就要掌握讓產業未來能延續優勢的基本條件，電力就是其中一個，需要高品質、不排碳的電力，也不能太貴。他呼籲讓煤炭和天然氣發電逐步退場，可以減少排碳，讓成本合理化。

童子賢也呼籲電網盡快重新架構，「這個投資絕對划得來」，對產業民生都很重要；另外要珍惜人才，如果一直打壓某個領域，相關人才會跑光，等到想起來要用的時候，會發現沒有人才。

媒體詢問對核能安全的看法，童子賢表示，核安是非常嚴肅的事情，當然值得重視。外界認為核廢料與放射線很危險，核電廠就像猛獸動物園，「你沒事跑到動物園，把手放進去給老虎咬，然後才說猛獸很可怕，這不是很荒唐嗎」，其實可以進行專業管理、訂定標準作業程序（SOP）。

他也提到，40年來台電的核電管理團隊，屢次獲得全世界核安競賽還不錯的名次，值得鼓勵。在士氣低迷、一直說要把它廢掉武功的情況下，還能夠維護核電廠的運作和品質，其實要感謝他們。

童子賢在論壇致詞指出，碳權交易在台灣剛起步，「是一小步也是一大步」，就像股市交易一樣，資金活絡有助於創業和企業蓬勃發展；但如果沉溺在股市交易，卻不重視企業本身的創新和品質，股市恐淪為投機者天堂和冒險家樂園。

童子賢強調，碳權交易有助於有心、有資源的單位進行布局，對減碳有幫助，當這樣的權利釋放出來，現代企業運作時，可以針對氣候變遷議題間接貢獻許多心力。

 
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