　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

國小畢業生疑霸凌同學　新北教育局：轉銜國中輔導

▲▼新北市政府,新北市府,新北市政府大樓,新北市政府外觀。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲新北某國小學生疑霸凌同學，新北市教育局將轉銜國中持續輔導。（圖／翻攝GoogleMaps）

文／中央社

新北市新店某國小學生疑似甩巴掌霸凌同學，家長指控校方漠視不處理，且並未通知家長調查結果；孩子升國中將開學，擔心重演霸凌。教育局今天表示，會請國小轉銜國中持續輔導。

有家長向媒體反映，今年2月開學日，新店區某國小學生亂入球場推人，造成隔壁班學生骨折，老師消極以對，要求家長私下解決。

家長說，校方6月7日調查結案，通報教育局宣稱「啟動相關輔導措施」，但家長不但未收到調查報告，且受害學生將升上國中，害怕在同校國中又要面對霸凌的同學，「根本將燙手山芋丟給國中端」。

教育局今天晚間回應中央社記者詢問表示，經向學校瞭解，這是同一名學生分別發生「打球碰撞」及「疑似霸凌」2起案件。

其中，某學生2月間下課打球，意外碰撞導致另一名同學受傷。校方通報及展開救護，邀雙方家長釐清原委與溝通協調，家長彼此對學校處理無異議。

教育局指出，校方今年4月再接獲另一名家長反映，同一行為學生疑似有對其他3名同學霸凌，不但挖鼻屎塗抹冰淇淋，還甩巴掌霸凌同學。校方以「無持續性」為由，判定不構成霸凌，但家長不滿判定，因孩子透露先前已有被重複欺侮多次的紀錄。

教育局表示，經查確實有2名被害學生家並未收到調查報告，已嚴正要求校方依規定補發函文，並敘明調查審查決議及救濟程序。若不服調查結果者，可於30天內得提出申訴或陳情。

教育局指出，將持續追蹤，若發現校方處理及調查有重大瑕疵或違法，將要求校方另組處理小組，依法調查處理。

另外，家長表示，因當事人學生都已畢業離校，要求行為人升上國高中後，不會出現更嚴重的校園霸凌事件，希望教育局應加強監督機制，保障學生權益。

教育局指出，國小輔導人員及導師都有輔導管教、關懷並觀察互動情形，因學生跨階段升學，將督請校方依學生輔導管教辦法，轉銜至就讀的國中，繼續輔導協助。

 
ET快訊
中秋節沒人約烤肉！他傻問：為啥退流行了　一票人曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高鐵暑期實習生培訓結業　傅乙峯：持續擴大徵才上百職缺招募中

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

國小畢業生疑霸凌同學　新北教育局：轉銜國中輔導

快訊／屏東6鄉鎮「停水23小時」！3萬3843戶受影響　管線爆裂畫面曝

新北機關+企業共創綠色奇蹟 綠色採購超過53.6億元　獲中央表彰

新北消防局奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍　侯友宜喊讚

迎戰極端氣候….新北推動韌性水利建設　縮短防汛應變時間

7旬獨居老農巡田水跌困溪底　逾3天只喝溪水...警及時尋獲保命

高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

9月交通安全月啟動　各縣市吉祥物LINE貼圖同步上架宣導停讓文化

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

業者亂插陽傘惹民怨！墾管處強拆180頂　超乾淨墾丁沙灘畫面曝光

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

高鐵暑期實習生培訓結業　傅乙峯：持續擴大徵才上百職缺招募中

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

國小畢業生疑霸凌同學　新北教育局：轉銜國中輔導

快訊／屏東6鄉鎮「停水23小時」！3萬3843戶受影響　管線爆裂畫面曝

新北機關+企業共創綠色奇蹟 綠色採購超過53.6億元　獲中央表彰

新北消防局奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍　侯友宜喊讚

迎戰極端氣候….新北推動韌性水利建設　縮短防汛應變時間

7旬獨居老農巡田水跌困溪底　逾3天只喝溪水...警及時尋獲保命

高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

9月交通安全月啟動　各縣市吉祥物LINE貼圖同步上架宣導停讓文化

「墾丁VS沖繩海灘」掀美學大戰　漂浪島嶼：陽傘也可以是美麗風景

剛被爆會計操控　美超微宣布「延後提交年度財報」　股價一度崩26%

高鐵暑期實習生培訓結業　傅乙峯：持續擴大徵才上百職缺招募中

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

快訊／應曉薇涉京華城貪污案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

精準鎖定敵裝甲部隊　國軍新型拖式飛彈精準射擊

童子賢：「核電不是敵人」　是綠能可以合作盟友

約砲要怎知男生健不健康？泌尿醫曝3大原則：先用肉眼觀察

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

即／屏東6鄉鎮停水23小時！3萬3843戶受影響

國小畢業生疑霸凌同學　新北：轉銜國中輔導

高鐵暑期實習生培訓結業　持續擴大徵才

台南真善美劇院剛停業　同大樓內「九乘九文具」也宣布熄燈

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

獨居老農跌困溪底逾3天　喝溪水獲救

新北消防局勇奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍　

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

新北機關+企業共創綠色奇蹟 綠色採購超過53.6億元　獲中央表彰

迎戰極端氣候….新北推動韌性水利建設　縮短防汛應變時間

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

高效能抗反轉錄病毒療法　降低HIV帶原者母子垂直感染

各縣市吉祥物LINE貼圖交安月上架助宣導停讓文化

更多熱門

相關新聞

新莊少年仔猛打老街友頭部！施暴影片曝光

新莊少年仔猛打老街友頭部！施暴影片曝光

新北市新莊區近日發生一起離譜事件，有兩名青少年在街頭公然欺負一名年邁街友，不僅不斷訕笑挑釁，甚至還出手毆打對方，嚇得老人只能逃到附近店家內躲避，整段過程也被錄影上傳網路，引發公憤。對此，警方已找到涉案的3人，將其中一名出拳施暴的少年以傷害罪嫌移送新北少年法院偵辦，另兩人則因違反社會秩序維護法被移送裁處。

獨／新北2校招生掛零！柑林國小連2年無新生　福連僅剩8名學生

獨／新北2校招生掛零！柑林國小連2年無新生　福連僅剩8名學生

近1／4國小不到百人　新北61校採「全市自由學區」搶都會生

近1／4國小不到百人　新北61校採「全市自由學區」搶都會生

花蓮贈國小新生入學禮物　防災頭套+餐具組

花蓮贈國小新生入學禮物　防災頭套+餐具組

花蓮2歲女遭同學毆虐8分鐘　恐怖畫面讓家長心碎

花蓮2歲女遭同學毆虐8分鐘　恐怖畫面讓家長心碎

關鍵字：

畢業生國小霸凌新北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

隔32房出租爆炸3死2傷　火調指向電動自行車

涉收錢開不實罰單　新北貪警遭聲押

台中男童當街虐狗！警方找到孩童父母了

高公局警告牌也用諧音梗！用路人看傻了

輝達財報即將出爐！美股開平盤

性感女YTR放送傲人上圍「餅乾遮三角處」

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面