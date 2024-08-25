新莊少年仔「挑街友打」還PO網！老翁頭部遭毆躲店家　在地人怒了

▲新莊2名少年公然欺凌老人引發公憤。（圖／翻攝自Facebook／新莊爆料抱怨公社）

記者閔文昱／綜合報導

新北市新莊區近日發生一起離譜事件，有兩名青少年在街頭公然欺負一名年邁街友，不僅不斷訕笑挑釁，甚至還出手毆打對方，嚇得老人只能逃到附近店家內躲避，整段過程也被錄影上傳網路，引發公憤。對此，警方已找到涉案的3人，將其中一名出拳施暴的少年以傷害罪嫌移送新北少年法院偵辦，另兩人則因違反社會秩序維護法被移送裁處。

據了解，這起事件發生在23日深夜，當時兩名少年在新莊區中信街與中港路口的24小時營業小北百貨門口遇到一名65歲街友，結果兩名少年無理取鬧，不斷挑釁該名老人，一旁則有另一名少女負責拍攝錄影。

有網友事後將影片上傳至臉書社團「新莊爆料抱怨公社」，只見該名老人試圖反抗幾人騷擾，不小心打翻其中一名17歲少年的飲料，不料該少年瞬間暴氣，衝上前對著他的頭部就是一陣猛打，讓他只能趕快躲進小北百貨以避免再度遭受攻擊。

畫面曝光後，不少在地網友紛紛痛批「有夠丟新莊人的臉，可憐小孩」、「這太過分了，一定要抓出來」、「新莊為什麼有垃圾出現，打老人家」、「垃圾小孩，真的不要出現在新莊啦」、「真可惡，這種年輕人真的要社會來教」、「肉搜了」、「肉搜啦！垃圾人」、「能麻煩新莊在地的幫忙把這兩隻猴子抓起來嗎」。

對此，新莊警分局中平派出所表示，在未接到報案的情況下，看到臉書貼文後主動介入調查，並調閱監視器循線查訪確認身分。警方24日晚間8時將3人帶返派出所釐清案情，其中17歲的少年警詢後將依傷害罪嫌函送少年法庭審理，其他2名少年則因違反社會秩序維護法第87條施加暴行於人，被移送裁罰，可處以1萬8000元以下罰鍰。