鄭文燦移審主任檢察官「帶隊開戰」　桃院無預警宣布接押庭不公開

記者黃宥寧、沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉在擔任桃園市長期間，於「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，桃檢昨（27日）依貪污罪起訴，並求處12年有期徒刑。收押47天的鄭文燦移審桃園地院，法官卻無預警採不公開審理接押庭，且在法庭外拉起紅龍柱，面對記者詢問，桃院庭長劉為丕並未回應。

桃檢依貪污等罪起訴鄭文燦、前台塑副總經理侯水文、前集團顧問廖俊松及廖家興、廖力廷父子，5人上午移審至桃園地院，傍晚法院表示，移審庭法官由（群股）廖奕淳法官擔任受命法官，因本案卷證甚多，須待閱卷後才能進行移審的訊問。

▲主任檢察官呂象吾（前）、承辦檢察官陳嘉義（後）走進法院應戰。（圖／記者黃宥寧攝）

27日晚間8時47分，桃檢出動主任檢察官呂象吾、承辦檢察官陳嘉義及公訴檢察官邱健盛應戰，法官卻無預警裁定採不公開審理接押庭，且在法庭門口掛上「本件不公開審理」警示牌，並在庭外拉起紅龍柱，嚴禁律師以外的任何人接近。

對此，記者詢問桃檢襄閱主任檢察官康惠龍，是否因檢察官後續有案要再追查，但擔心偵辦內容外洩，故向法院聲請不公開審理，康惠龍回應：「沒有聽說」。記者隨後再詢問桃院庭長劉為丕，是否依據法院組織法相關條款作出裁定？未能獲得回應。

桃檢經動員多名檢察官、檢察事務官及調查官團隊辦案，調詢及訊問131人次，執行搜索40處，扣得相關證物，火速偵結眾所矚目的貪污案，且在起訴書詳述了案件的來龍去脈、犯罪手段、金流細節以及政策指示，內容相當詳實，而鄭文燦律師團力拼交保同時，法院卻無預警告知「閉門審理」且未給任何理由，令人不禁懷疑此做法是否會成為未來開庭常態，使關心案件的全國民眾失去參與的機會。