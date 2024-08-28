鄭文燦涉貪「羈押5人全交保」　桃園地院裁定理由曝光

▲鄭文燦2800萬元交保，桃院地院公開裁定理由。（圖／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園市前市長鄭文燦涉嫌收賄被檢方起訴，他與另外4位同樣涉案且被羈押的廖俊松、廖力廷及廖家興父子以及侯水文27日被移審桃園地院。桃園地院27日晚間首次開庭審理5人是否續押，庭訊後裁定鄭文燦以2800萬元交保，其餘4人25萬至205萬元不等金額交保，桃院也曝光裁定交保原因。

針對鄭文燦2800萬元交保，桃園地院表示，經合議庭訊問後，鄭文燦否認收受賄賂，但經其他嫌疑人陳述、監聽譯文及各項跡證，足認鄭文燦犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有理由認為鄭文燦在面臨未來之重刑風險，有逃匿境外可能。

桃園地院也認為，鄭文燦與另外4名嫌疑人均經羈押並禁止接見、通信已有一段時間，重要證人在偵查中均已具結證述，案情已在檢方偵查完備後提起公訴，清楚指出鄭文燦等人涉犯罪嫌之範圍，且提出相當之證據足以佐證，後續審判期間就算共犯或證人證詞有翻異，亦屬證據證明力之判斷問題。

桃園地院合議庭綜合上述考量鄭文燦涉案情節、逃亡可能性、侵害法益程度後，認定無羈押之必要性，審酌後裁定鄭文燦以2800萬元交保並限制住居、限制出境出海，同時禁止與其他同案嫌疑人、證人接觸，應足以產生相當之拘束力，確保後續審判或執行程序進行。

▲鄭文燦收賄案，被羈押的5名涉案人全部交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對被告廖家興部分，桃園地院表示，經合議庭訊問後，廖家興涉犯業務侵占、文書登載不實、洗錢等多項罪名，且根據其他嫌疑人證詞、會計紀錄、監聽譯文、單據等證據，足認廖家興犯罪嫌疑重大，考量廖家興涉案情節、羈押至今均坦認犯行及逃亡可能性後，裁定60萬元交保並限制住居、限制出境出海，同時禁止與其他同案嫌疑人、證人接觸，應足以產生相當之拘束力，確保後續審判或執行程序進行。

針對廖力廷、廖俊松部分，桃園地院指出，經合議庭訊問後，廖力廷、廖俊松均涉犯交付賄賂罪，廖俊松又涉犯文書登載不實、洗錢等多罪，根據其他嫌疑人證詞、會計紀錄、監聽譯文、單據等證據，足認2人犯罪嫌疑重大，考量2人涉案情節程度不同，羈押至今廖力廷坦認犯行、廖俊松大致坦認犯行，審酌2人逃亡的可能性、侵害法益程度後，裁定廖俊松110萬元交保、廖力廷25萬元交保，且限制住居、限制出境出海，並禁止與其他同案嫌疑人、證人接觸，應足以產生相當之拘束力，確保後續審判或執行程序進行。

針對被告侯水文部份，桃園地院表示，經本院訊問後，侯水文已坦承起訴書所載的犯罪事實，即涉犯交付賄賂罪，並針對所涉犯行已詳實交代，且其餘嫌疑人證詞、會計紀錄、監聽譯文、單據等證據，也證明侯水文犯罪嫌疑重大，考量侯水文涉案情節程度、逃亡的可能性、侵害法益程度、家庭經濟狀況後，裁定侯水文205萬元交保，且限制住居、限制出境出海，同時禁止與其他同案嫌疑人、證人接觸，應足以產生相當之拘束力，確保後續審判或執行程序進行。