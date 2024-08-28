消防員問「還要急救嗎」？嬤看著85歲尪這樣回答　2.9萬人全淚崩

▲消防員看盡第一線生離死別。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

警消以及醫護人員常會見到生離死別的瞬間。近日，一名消防員分享一則故事，表示接到一件8旬老翁OHCA案件，趕到現場後他替老翁貼AED時問老翁妻子「還有要急救嗎？」這位婆婆忍淚回答說「不了，讓他好好走吧」。此舉讓他大為感動，直呼「是世界上最難回答的問題。」貼文也讓2.9萬人看得鼻酸。

消防員「林二狗Two Dog」昨（27）日在社群平台Threads發文指出，接到一個OHCA案件，當下他在85歲老翁的胸前邊貼AED（自動體外心臟電擊去顫器），一旁的學弟幫忙壓胸，他問老翁的妻子「婆婆，妳還有要急救嗎？」

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這時，婆婆回答「不了，讓他好好走吧。我老公身上一堆病痛，85歲夠了。」說完牽著老伴的手，止不住淚水，瞬間淚崩。林二狗見到眼前景象，也有感而發，表示每次碰到這種案件，都覺得「這是世界上最難回答的問題。」

貼文一出，便引起熱議，發布僅1天，就逼近3萬個讚，網友紛紛留言「有時候放手也是一種愛」、「放手是對另一半最不捨的依戀」、「需要調適多久需要多大勇氣才能說出這話，公公會謝謝婆婆的」。

此外，也有人分享親身經歷，「很有感觸，這讓我想起當年阿公快不行的時候，爸爸說：放手很痛，但不放手，阿公會更痛。有時候，愛的真正意義，就是選擇讓對方解脫。」「上個月也是被問到了這個問題，那時其實腦袋是一片空白的，傻傻的回救護人員：還有救嗎？對方回答什麼其實已經記不清了，好像是什麼都涼了，然後要我看心電圖平平的一直線，當下過了也不知道是幾秒或是幾分鐘才口齒不清的說出了我想是這輩子最艱難說出口的一句話：不用了」。

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