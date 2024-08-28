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嗯嗯太用力竟然昏過去？醫揭「1原因」在作祟

▲▼公廁,尿尿,廁所,馬桶,大便,小便,尿液。（圖／翻攝自pixabay）

▲上廁所後的昏倒較常見於中年人，主因為排便或小便時，需要腹部用力加壓與憋氣，當動作過於強烈或持久，容易造成心跳變慢、血壓下降，進而造成頭暈、失神，甚至昏倒的情況。（示意圖／pixabay）

文／每日健康

一名50多歲男子在半年內昏倒2次，且都是在上廁所後突然頭暈、失去意識，被家人送到急診，但醒來後身體並無異狀，進一步檢查也未發現心臟功能異常，就連24小時心臟記錄器都沒有特別的變化，令他十分擔心不知何時會再突然發生意外。對此，中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平表示，上廁所後的昏倒較常見於中年人，主因為排便或小便時，需要腹部用力加壓與憋氣，當動作過於強烈或持久，容易造成心跳變慢、血壓下降，進而造成頭暈、失神，甚至昏倒的情況。

劉中平在臉書專頁《劉中平醫師的心臟科筆記》發文說明，不管是排便或小解，都需要肚子用力加壓與憋氣，如果動作過於強烈或持久，會造成回流到心臟的血液量減少，使得血壓下降，如果腹部壓力增加並刺激到頸動脈的壓力受器，就會產生迷走神經反射，導致心跳變慢、血壓變低，讓人出現頭暈、失神，甚至昏倒的情況。

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劉中平提到，一般昏倒常見於年輕女性或年長者，但如廁後的昏倒常發生於中年人，大部分上廁所後的昏倒都是迷走神經興奮引起的，平時應多喝水、多吃蔬菜水果，盡量避免便秘及憋尿、上廁所不要太用力、給自己充裕的時間如廁，同時在廁所內裝扶手、地板加軟墊，以避免危險。

劉中平提醒，昏倒是心臟科門診常見的症狀，如廁後昏倒則是重中之重，除了會擔憂心臟狀況之外，廁所滿是磁磚及堅硬的洗手台，較容易造成外傷和頭部出血，若昏倒前感覺胸部悶痛或是心跳加速，昏倒後無法立刻爬起來，且長時間失去意識，就要請醫師詳細評估是否有心臟或腦部的疾病。

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