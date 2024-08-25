為何百貨公司「1樓沒廁所」　一票人喊浪費！現況超展開

▲原PO好奇，為何百貨公司一樓沒有廁所。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人都遇過，尿急去百貨公司，但得上2樓或到B1找廁所的經驗。一名網友也拋問，為何許多百貨公司一樓都沒有廁所呢？文章曝光後，多數人秒懂解釋，「一樓沒有，你才有機會逛到2樓3樓4樓」；但也不少網友分享，其實越來越多百貨有在1樓設置廁所了，「101一樓有廁所」、「巨城還特地在一樓蓋了廁所」。

一名網友在《Threads》好奇詢問，為什麼百貨公司一樓都沒有廁所，甚至自嘲「有這疑問很久了，求解！十萬個為什麼？」

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底下網友幫解惑，主因就是要讓客人增加消費的誘惑，「故意讓你去樓上樓下增加消費機會」、「白話就是一樓很貴，廁所浪費空間，然後進來拉完就跑不OK，好歹逛一下」、「一樓租金比較高，蓋廁所浪費」、「故意讓你走來走去找手扶梯，上去之後再繞一下找廁所，增加逛街消費的機率」、「一樓沒有，你才有機會逛到2樓3樓4樓」、「法國多百貨8樓才有廁所」。

不過也有網友分享，其實現在百貨公司越來越貼心，已在一樓設置空間，因此不用再特地上樓或下樓找廁所了，「巨城還特地在一樓蓋了廁所」、「101一樓有廁所」、「台茂也有」、「高雄夢時代也有」、「桃園的大江一樓有廁所啊，不過那整塊都是大江的，大江理論也不差那些散客」、「有啊...大遠百一樓有廁所」。