FB、IG「非官方濾鏡」明年全數下架！萬人崩潰洗版：超瘋魔

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

Meta昨（27）晚宣布，將於2025年1月14日關閉Meta Spark，換言之FB、IG由第三方創作的濾鏡將全數下架，僅保留官方版本能繼續使用。消息一出，上萬網友崩潰哀號，「買尬發瘋了」、「我開始考慮不使用Meta的東西了」。

人氣社群經營者「電商人妻」在Threads轉發官方聲明，驚呼「Meta Spark將全數停止運作，FB、IG 濾鏡將全數下架，僅保留官方版本可繼續使用，這好誇張。」

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對此，上萬網友崩潰洗版，「意思是所有的限動以後都沒有特效嗎」、「官方的醜到爆炸誰要用」、「光我一個濾鏡使用者就爆炸多，偶爾忘記更新還會有一堆私訊，公司到底在想什麼？」「這公司真的瘋了，為什麼要把IG也跟著搞爛」、「我不睡覺也要把限動全部存下來」、「懶人包：非官方濾鏡下架且不再可得，但以往的限時動態不會消失」、「驚呆了，沒有IG的濾鏡，我就要去買美圖秀秀包年會員了」、「完蛋了，現在拍照不知道要用什麼軟體了」、「超瘋魔」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，也有內行感嘆，「雖然同樣對這消息感到失望，不過如果從數據來看，目前Facebook用戶每年仍在成長中（不過不確定假帳號及違反平台規範開多帳號的影響多大）。Meta做決策向來數據導向，肯定是內部來看成本高於效益，團隊也找不到變現方式或去挽救這產品的新方向，在現在砍產品、砍團隊來優化財報激勵股價的態勢下，有這樣的結局也很遺憾。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

Meta昨夜宣佈，將於2025年1月14日關閉Meta Spark，其為專門提供第三方工具和內容，來創建擴增實境（AR）效果的平台。若關閉後，所有由第三方創作者所創建的AR效果將無法再使用，但官方版本仍會保留。

簡而言之，創作者們過去在Meta Spark上製作並發佈的所有AR 效果濾鏡，都將無法再被用戶們使用或看到。

另外，Meta也提醒創作者，在平台關閉之前，請下載並保存自己的專案檔案和資產，若要繼續展示他們過去的作品，則需要在其他網站上建立作品集。