7-11「史努比X星宇」第2波聯名開搶！40款奶茶系復古風周邊必收

▲7-ELEVEN推出「星宇航空X史努比」第2波聯名精品活動，9月4日下午3點快閃購手刀開搶。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN推出「星宇航空X史努比」第2波聯名精品活動，讓史努比再度化身最萌機長，開發超過40款周邊，以奶茶色系復古風設計生活居家、旅行用品，包括升級版28公分玩偶、超實用行李秤、復古底片相機、陶瓷碗組、公仔冷飲杯等，9月4日下午3點起快閃購開搶。同步還有6款星宇航空聯名美食，到超商就能吃精品飛機餐！

▲7-ELEVEN「星宇航空X史努比」加碼第二波聯名，一口氣新增至40款周邊。（圖／業者提供）

7-11今年2月與星宇航空聯手，推出30款星宇航空X史努比聯名周邊，一上市就引爆社群熱烈討論，也吸引粉絲到店搶購。如今加碼第2波聯名，一口氣新增至40款周邊，全新開發「公仔冷飲杯」、「復古底片相機」外，更強化居家與辦公周邊商品，包括「門簾」、「大毛毯」、「LED補光化妝鏡」、「陶瓷碗四入組」、「雙面涼被」、「磁吸充電盤」、「行動電源」、「計算機」等多款實用小物。

▲▼「星宇航空X史努比」第二波聯名，旅行實用的行李束帶、行李秤都有。（圖／記者林育綾攝）

▲「星宇航空X史努比」第二波聯名精品還有復古底片相機。（圖／記者林育綾攝）

▲28公分奶茶色玩偶、陶瓷碗組合也相當吸睛。（圖／記者林育綾攝）

▲第2波聯名也強化居家與辦公周邊商品。（圖／業者提供）

▲▼「星宇航空X史努比」聯名精品，公仔冷飲杯、磁吸充電盤都是旅行療癒實用好物。（圖／業者提供）

「星宇航空X史努比」第2波聯名精品活動，將於9月4日下午3點起，在全台7000家7-11門市推出快閃購，消費不限金額加299元起就能換購，史努比迷準備設鬧鐘手刀搶，買好買滿。

▲7-11同步推出6款星宇航空聯名美食，到超商就能吃精品飛機餐。（圖／業者提供）

7-11表示，自2020年起便與星宇航空合作，從鮮食、聯名主題店、咖啡杯到全店集點都有，更長期開發多款結合世界各地飲食文化的「星級」超商料理，讓航空迷在日常就能輕鬆享受精品級飛機餐。

▲為慶祝星宇航空開通香港航線，7-11也特別推出道地港味的立頓港式凍檸茶。（圖／業者提供）

為慶祝星宇航空開通香港航線，7-11也特別推出道地港味的立頓港式凍檸茶，同時還有星宇耳熟能詳的餐飲合作品牌、米其林一星推薦的「とり喜」分店，由「台北鳥喜 produced by TORIKI」監製的「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、頂級燒肉品牌「胡同燒肉」聯名餐點「胡同炭火牛小排飯糰」、「胡同燒肉炭烤雞腿肉串」。

▲7-11推出星宇航空聯名美食，到超商就能吃精品飛機餐。（圖／業者提供）

更有深受年輕族群喜愛的「美式爆汁熱狗堡」。而日本咖哩第一大品牌「HOUSE咖哩醬」與濃郁可口的培根白醬，搭配酥脆的厚切炸雞排的「雙醬雞排咖哩飯」，6款飛機餐，無需登機，就近到7-ELEVEN超商即可輕鬆享用。

▲超商就能吃米其林！全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）



除此之外，全家便利商店看好「日料商機」，首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」跨海合作，推出6款海味特色新品，包括「牛肉芥末時雨煮飯糰」、「日式肉味噌飯糰」、「番茄奶油雙醬烏龍麵」、「能登風味海鮮佐紅黑醬歐姆蛋飯」、minimore甜點「鹽味牛奶凍」，還有鄉土日料「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」也完美復刻，9月3日前搭購原萃茶指定飲品還現折10元，到超商就能吃米其林！