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社會 社會焦點 保障人權

墾丁業者嚇到了！派怪手自拆違法工竂　墾管處再下重手開9紅單

▲墾丁南灣沙灘業者自行清除堆置物 。（圖／墾管處提供）

▲墾丁南灣沙灘業者自行清除堆置物 。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處繼27日會同警政署保七總部第八大隊，針對轄區內的沙灘全面稽查，共清除180頂陽傘後，開出3張違規單後，今(28)日一早持續沙灘稽查，並出動機具準備清除南灣周邊堆置之物品，業者得知也緊急自行雇工進行拆作業工寮，以免造成更大損失，另針對有工寮內還放置帳篷、懸掛廣告布條等違規情事，則再開出9張紅單，每張處罰新台幣1000元。

墾管處表示，27日拆除沙灘陽傘後，今天出動怪手等機具針對沙灘上放置篷帳、桌椅、車輛等工寮進行清除作業，有業者則自行僱工清除。但仍有業者未出面處理，生財工具也未依指定區域放置，違反「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」，依據「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動契約書」違規扣點2點，處以新台幣1000元，截至目前為止已開單9張，開單後經再次查核未改善者，仍持續開罰。

墾管處指出，該處原本已興建3座涼亭，預計在暑假過後讓3家承租沙灘業者使用，為遊客提供服務平台兼放置篷帳等生財工器具場所，這次沙灘陽傘引發風波，因此提前啟用；目前該處正在訂定沙灘占用相關罰則，俟法規程序完備公告後，將嚴格執法，以確保沙灘環境品質。

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