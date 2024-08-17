8歲兒看《異形》嚇壞還送醫檢查！　家長怒向電影院討賠償

▲電影院收到的投訴。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一家電影院16日收到家長投訴稱，帶8歲孩子來看《異形：羅穆路斯》（Alien: Romulus），但孩子在觀看過程中，被電影畫面嚇壞，以致身體不適，讓該名家長不僅要求退票，還向電影院索討賠償。

投訴內容寫道，該名家長強烈譴責，電影院放映兒童不宜的電影，不確定孩子受到驚嚇後，是否造成後遺症，需去醫院進行檢查，並要求電影院不僅要退款票錢，還要支付孩子的醫院檢查費用。

▲電影有明確標註，未成年不宜觀賞。（圖／翻攝自微博）

大陸電影院未限制進入影廳的年紀，而是讓民眾自行決定，不少網友指出，該部電影已明確標示，「未成年人，不宜觀賞」，「這個本來就不是給小孩看的電影啊！你們做家長的沒事吧？自己帶小孩來看這個，又要求退票幹嘛」、「人家都建議了，未成年人不宜觀看，瞎了嗎」、「這種家長能不能拉黑啊，以後買票都刷身分證算了」、「神經啊，把你家孩子圈起來養算了吧」、「這不明擺得沒事找事嘛！還有臉要賠償」、「自己硬要帶小孩怪誰」。

還有人指出，「取票時，遇見上一場一位媽媽帶小孩，在櫃台問工作人員，為什麼要上映一部小孩不能看的電影，結果我這場播放前，工作人員還特地跑進來提醒，說這個電影聲音和燈光會比較恐怖，覺得不能看的可以現在離開，去退票，看來已經發生很多恐龍家長來投訴了。」