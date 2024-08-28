屏東「桌遊競技館」藏賭場　警逮90人查扣現金315萬

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為避免少數桌遊店以合法掩護非法，並衍生後續可能治安事件，27日下午主動出擊，針對轄區博奕桌遊店進行臨檢掃蕩，在九如鄉九如路段某桌遊競技館查獲多人聚賭，賭客以1:1的倍率籌碼換取現金，逮獲柯姓負責人及賭客89人，賭金315萬多元、籌碼80餘萬元及點鈔機天九牌等賭具，並通知黃姓屋主到案，訊後依賭博罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。

▲里港警分局查獲桌遊競技館涉嫌賭博 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣長周春米及屏東地檢署檢察長陳盈錦於治安會報上，均提及重視桌遊博弈賭債引發治安案件，請警察局加強臨檢掃蕩。

為防制治安事件發生，遏止賭博歪風，警察局局長戴台㨗特別指示，針對轄區桌遊店加強清查究查不法，避免不法業者以桌遊店為掩護，私下卻從事百家樂、妞妞等賭博行為，避免店家以正派營業的假象，卻暗藏賭博情事，利用籌碼代替現金聚賭，並將遊戲所贏的籌碼向櫃檯人員私下兌換現金，獲取甚鉅不法利益。

九如鄉這家某桌遊競技館，就是以合法掩護非法進行賭博行為，被警方一舉查獲送辦。

里港分局長温基興表示，職業賭場容易發生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪問題，亦是社會治安毒瘤的衍生溫床，警方將持續掃蕩，絕不容許其存在，警方有信心、有決心，維護社會治安，要給民眾一個優質安居樂活環境。呼籲民眾，如在社區發現可疑不法情事，請立即向警方報案檢舉。