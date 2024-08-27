《青年東東嗆》饒慶鈴特輯　與青年暢談政策與未來

▲《青年東東嗆》台東縣長饒慶鈴特輯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年來積極深耕青年政策，為讓縣政更貼近年輕世代，近期推出Podcast節目《青年東東嗆》，邀請知名喜劇演員喬瑟夫擔任主持，26日並迎來重量級來賓，台東縣長饒慶鈴特別參與錄製最新一集節目，回答青年及民眾關心的臺東議題，也分享縣府在促進青年發展、支持青年的努力與成果，激勵年輕人追求夢想，為地方創造新活力。

饒慶鈴表示，台東的未來發展，離不開年輕人的參與和貢獻，透過《青年東東嗆》節目，希望更直接聽到台東年輕朋友們的聲音和需求，因此，特別受邀以訪談嘉賓的身分，針對青年關心的議題與主持人交流，涵蓋台東的交通改善、藝文活動推廣、在地中小企業創新研發、永續發展等多面向，並在線上回答聽眾的問題。

台東縣府民政處說明，青年發展中心致力於促進青年發展與成長，積極推動多元化的活動和計畫，以滿足當代青年需求，自4月推出Podcast節目《青年東東嗆》，以直截了當不受拘謹的訪談風格，帶給聽眾耳目一新的感受。

節目內容涵蓋在地生活與節慶活動、公共議題、就業與創業等，邀請各領域的台東青年分享在地生活點滴，透過犀利對談探索當代青年議題，並激發青年追求夢想、勇敢面對挑戰的勇氣。這不僅是一個Podcast節目，更是青年與政府間的溝通橋樑，藉由輕鬆幽默的訪談形式，展現縣府對青年發展的重視與支持。

節目中受訪來賓皆為台東在地優秀青年，包含攤車老闆、百大DJ、美食部落客、啦啦隊員及鄉民代表等，他們在節目中闡述了個人生涯歷程外，也為台東青年環境提供想法及建議。第二集的潘振亦，觀看數突破十萬人次，以他從在地角頭被追捕到從善的經歷，勸說青年向上並以家人和工作為主，出乎意料地引發了廣大共鳴；第十集的其恩則分享了他從外縣市返鄉，最終成為台東設計師的經歷，提供青年畢業後職涯發展的多元選擇。

節目每隔週五更新，共計將推出20集，目前在Sound On、Apple Podcast、Spotify、KKBOX等平台都有上架，並在YouTube上推出影像版側錄(https://www.youtube.com/@tungtalktome/videos)；更多詳情及更新內容請追蹤《青年東東嗆》的FB(https://shorturl.at/uTSZ9)及IG官方帳號(https://www.instagram.com/tung_talk_to_me/)。