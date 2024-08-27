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詐騙手法重演！詐團假冒金管會、證交所名義騙民眾匯款　法務部已收到通報

▲▼詐騙,金管會,證交所,法務部。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲近日陸續發生有詐騙集團冒用金管會、證交所名義，試圖誘騙民眾投資匯款之情事。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

證交所今天表示，近期發現有詐騙集團持續以偽造保證金收據取信民眾，以詐騙取財的情事，呼籲投資人務必審慎判斷訊息真偽，小心查證往來業者是否為合法證券金融機構，以保障自身權益，守護財產安全。針對此一違法行為，證交所已通報法務部調查局。

證交所表示，去年12月15日曾發布新聞稿澄清詐騙集團為取信投資人，假冒金管會及證交所名義，偽造文書，聲稱該公司已向證交所交付擔保金，可用於償還投資人資金損失，企圖卸下民眾心防後，誘騙民眾匯款；近期又發現有詐騙集團採取類似手法。

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證交所表示，詐騙集團慣用的投資詐騙手法，往往是假借投資公司、投資顧問公司或財務顧問公司之名，透過手機簡訊、LINE、臉書FB等通訊工具傳送不實投資訊息，誘騙民眾加入LINE或投資群組會員，甚至宣稱可協助代操，進而收取資金。

近日陸續發生有詐騙集團於LIN投資群組或以宣導說明會名目，向投資人發送訊息，佯稱某投資公司擁有已向證交所繳交10億元、20億元、30億元不等的金融交易擔保金，用於保障平台用戶資金安全，並出示其偽造的證交所提供證明函，上載金管會印文佐證，企圖騙取民眾對該投資公司信任。

證交所強調，此詐騙行為不但冒用主管機關名義，並盜用證交所商標、偽造文書，呼籲投資人對於各種投資邀約務必提高警覺，切勿輕信受騙上當。投資人對於涉及證交所的訊息或廣告有任何疑慮或難辨真假時，可撥打投資人服務中心專線確認，或寫信至證交所民意信箱。

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