OL車禍驚見行車記錄器「偷拍」裙底怒告　騎士喊冤結果曝

▲短裙OL發生車禍驚見遭偷拍。（圖／翻攝pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名正妹OL下班時穿短裙騎機車，在路上與王姓男子騎的機車發生碰撞車禍，在檢視王男機車的行車記錄器時，赫然見到鏡頭竟拍到自己的裙下風光，氣得提告王男妨害性隱私，王男喊冤稱行車記錄器是車行裝的，他根本不知道角度如何？檢察官檢視影片後，發現僅拍到大腿內側，並非性器或內褲等私密部位，且行車記錄器的位置也與一般無異，因此處分王男不起訴。

檢方指出，這名OL是今年4月2日下午6時許，騎機車在一處路口與王男的機車發生碰撞，雙方到警局製作筆錄時，OL發現王男機車的行車記錄器，竟然拍到她的裙底風光，認為王男就是故意偷拍，氣得提告。

王男偵訊時喊冤說，行車記錄器是車行裝的，是為了發生車禍時用來釐清責任歸屬，他不知道角度怎樣，也不知道會拍到裙下風光。

檢察官檢視行車記錄器的影像後，發現只拍到OL的大腿內側，並非性器或內褲等裙底影像，是否屬於客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位，仍有疑義。

此外，檢察官也查出，行車記錄器影像是王男主動提供給警方釐清車禍肇責，如果是偷拍，豈有主動提供的道理？加上王男的行車記錄器是裝在機車車牌的右上方角落，與一般民眾裝的位置並無明顯不同，因此認為事證不明確，偵結給予不起訴處分。