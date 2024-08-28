岑浩輝宣布參選澳門特首　曾任終審法院院長

▲澳門終審法院前院長岑浩輝。（圖／翻攝澳門政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門特首選舉將於10月13日舉行，澳門終審法院前院長岑浩輝28日上午正式宣布參選第六任澳門特首，預計將成為此次選舉唯一的一位候選人。

澳門特首賀一誠宣布因身體健康因素不競選連任之後，各界就點名岑浩輝可能參選下一任特首，他第一時間受訪時也坦承有意參選特首，已經在考慮。

岑浩輝透露有意參選特首後不久，便向賀一誠提出請辭，並於27日預告將在28日上午宣布正式參選。根據規定，澳門特首候選人的提名其為8月29日至9月12日，官員、司法官必須在提名期開始之前辭職或退休，否則無法被提名。

岑浩輝現年62歲，出生於廣東中山一個農村家庭，1981年以中山市狀元的身份考入北京大學法律系，畢業之後曾擔任過執業律師。岑浩輝1986年才移居澳門，1990年通過考核，作為法律人才前往葡萄牙進修語言及完成法律課程。

1993年，岑浩輝從葡萄牙返回澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，1999年12月獲任命為終審法院院長。岑浩輝同時是澳門法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。