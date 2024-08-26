準備選特首！澳門終審法院院長岑浩輝請辭

▲澳門終審法院院長岑浩輝。（圖／翻攝澳門政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門終審法院院長岑浩輝26日傳出請辭獲准，他上周曾透露正在考慮參加下任澳門特首的選舉，因此外界普遍認為，他的請辭就是確定參選的訊號。

澳門政府公報26日刊登特首賀一誠簽署的命令，表示應岑浩輝的請求，由本月28日起免除岑浩輝擔任終審法院院長、終審法院法官及澳門特別行政區推薦法官的獨立委員會委員職務。

岑浩輝上星期曾向媒體透露，他正考慮參加下任特首選舉。根據澳門現行法例，參選前需辭去所有政府公共職務。

澳門下一任特首提名期自9月29日開始，10月13日進行選舉投票。

岑浩輝現年62歲，出生於廣東中山一個農村家庭，1981年以中山市狀元的身份考入北京大學法律系，畢業之後曾擔任過執業律師。岑浩輝1986年才移居澳門，1990年通過考核，作為法律人才前往葡萄牙進修語言及完成法律課程。

1993年，岑浩輝從葡萄牙返回澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，1999年12月獲任命為終審法院院長。岑浩輝同時是澳門法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。

▼澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）

