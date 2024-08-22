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澳門特首賀一誠不選了！媒體點名下屆潛在人選

▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

▲澳門特首賀一誠。（圖／翻攝澳門新聞局）

文／中央社

澳門行政長官賀一誠（特首）以健康理由宣布不再參選連任，多名潛在接任人選被點名，包括終審法院院長岑浩輝和行政法務司司長張永春，他們與之前的特首最不同之處，是不具有商人家族背景。

綜合澳門及香港的報導及相關訊息，除了岑浩輝和張永春，目前澳門傳出的下屆特首熱門人選還有保安司司長黃少澤，以及曾任中國全國政協常委的廖澤雲等。

此外，澳門蓮花商會會長鄭子明此前曾表示有意參選。

翻查網上資料，被點名的岑浩輝、張永春和黃少澤，都是在中國大陸出生長大，其後才移居澳門。他們與前任及現任特首的最大不同之處，是沒有商人家族背景。

▼澳門終審法院院長岑浩輝。（圖／翻攝澳門法院）

▲▼澳門終審法院院長岑浩輝。（圖／翻攝澳門政府）

澳門於1999年回歸，首任特首何厚鏵是澳門華人領袖何賢的兒子，而何賢家族是澳門三大家族之一，在商界赫赫有名。

崔世安為澳門第二任特首，也是澳門三大家族的崔家後代，同樣具有商人家族背景。

至於現任特首賀一誠，其父親賀田是工業家，早於1956年就創立了賀田工業有限公司。因此，賀一誠的家族或多或少都與商界離不開關係。

相對之下，岑浩輝出生於廣東，1981年以中山市文科狀元身分考進北京大學法律系，大學畢業後，在廣州的對外經濟律師事務所擔任執業律師。

岑浩輝於1986年移居澳門，1990年通過澳門第一次公開招考，作為法律人才前往葡萄牙修讀語言及法律課程，1993年由葡萄牙返回澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，直到1999年12月獲任命為終審法院院長。

▼澳門行政法務司司長張永春。（圖／翻攝澳門政府）

▲▼澳門行政法務司司長張永春。（圖／翻攝澳門政府）

現年57歲的張永春於1966年在北京出生，取得北京外國語大學文學學士學位及澳門大學法學學士學位；56歲的黃少澤也在廣東出生，取得北京大學法學學士及法學博士。

澳門立法會前議員吳國昌今天接受中央社記者電話訪問時說，岑浩輝、張永春和黃少澤的出生背景，顯然與前任及現任特首非常不同，後者都來自商人家族及具有相關背景，前者卻沒有。

對於岑浩輝等人是否是潛在特首大熱人選，他說，現在澳門都流傳他們是大熱，如果確實由他們其中一人競逐特首，在人選背景上的確發生變化，至少不是來自澳門傳統商人家族。

但他認為，岑浩輝、張永春和黃少澤在大陸出生及受教育，其後才移居澳門並出任官員，這樣的背景可能更容易與北京方面溝通並獲得信任。

不過，一旦由這些不同背景的人出任特首，也意味著北京方面在挑選澳門特首的思路上出現了變化，是「改士歸流」。

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