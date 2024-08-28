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南方四島國家公園海底驚見「死亡之牆」底刺網　網諷：堪稱奇蹟

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

位在澎湖的「南方四島國家公園」（東嶼坪、西嶼坪、東吉及西吉）2014年10月正式掛牌，擁有豐富的珊瑚礁生態系和魚類資源，然而復育海洋生態10年，卻遭指成效不佳。粉專「水下三十米」拍攝影片指出，漁民在南方四島國家公園東吉海域放網浮球擺好擺滿，水下還偷放綿延百公尺、號稱「死亡之牆」的底刺網，將路過的底棲魚一網打盡，「幾次下網之後，還指望有魚嗎？」

▲▼有漁民在南方四島國家公園布置「死亡之牆」底刺網。（圖／「水下三十米」提供）
▲有漁民在南方四島國家公園海底布置「死亡之牆」底刺網。（圖／「水下三十米」提供，下同）

「水下三十米」25日在粉專PO文表示，他於8月11日下午到東吉嶼港口外的東吉沈城潛水點，結果竟發現「長到看不見盡頭的底刺網」綿延百公尺，海面上漂著大小浮具，遠遠的一艘船就停泊在海上，研判在等浮具全數露出後就要收網，他不禁質疑，南方四島國家公園在2014年掛牌成立，想不到10年後還能在國家公園內看到這樣的景觀，真是「堪稱奇蹟」，就像在玉山國家公園打獵一樣挑釁。

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▲▼有漁民在南方四島國家公園布置「死亡之牆」底刺網。（圖／「水下三十米」提供）

「水下三十米」認為，漁民布置幾公里長的底刺網，一個潮水就可以把路過的底棲魚全數捕上岸，「幾次下網之後，還指望有魚嗎？」，怒批「國家公園也不要老是要人家檢舉才辦」、「膽子大的贏，守法的是呆子」、「賴總統就職講的重視海洋原來是重視海鮮」。

有志工在文章下留言透露，自南方四島海洋國家公園成立後，第一年的海域巡邏船艇租賃由澎湖海洋保護志工隊去標的，當時他們從清晨天還未亮就出船巡邏，黃昏將近半夜時段也繼續巡查，再加上機動巡查，「但現在是晚上不查 ，清晨不查，連民眾報案都不機動即時巡查。這樣的海洋國家公園，全世界大概只有台灣有」。

然而早在2015年，就有任職南方四島小隊的員警，因不滿主管機關放任在地漁民違法，上臉書痛斥上級「碰到抗議就軟腳」、「台灣又多一個紙上保護區，南方四島國家公園」，氣到申請調職，不料多年過去似乎仍未改善，令民眾質疑保護區形同虛設。

▲▼有漁民在南方四島國家公園布置「死亡之牆」底刺網。（圖／「水下三十米」提供）

對此，澎湖縣政府農漁局秘書張宏安表示，縣府於2013年就在南方四島海域劃設有完全禁漁區、底刺網禁漁區(全年禁用)、底刺網季節性禁漁區(農曆9月至翌年2月禁用)，如果禁止時間施放底刺網，即違反漁業法處3萬元以上15萬元以下罰鍰，至於被「水下三十米」拍到的底刺網是否違法，將進一步釐清。

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