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社會 社會焦點 保障人權

蜈蚣片！阿公坐電動三輪車上檳榔攤　孫穿直排輪搭便車兜風

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市民今(28日)上午行經車水馬龍的金馬路跟永安街口時，見到1個穿著直排輪、年約11、12歲的男孩，則在後方拉著電動三輪車，緩慢穿越馬路，一旁的機車騎士頻頻回頭觀看，有駕駛見狀直呼「這真的太扯了」，警方表示，行人於道路上使用直排輪，攀附在電動車後方，沒走在行人穿越道上橫越馬路，將依法開罰。

▲彰化男孩穿直排輪搭著阿公穿越馬路。（圖／民眾提供）

▲彰化男孩穿直排輪搭著阿公穿越馬路。（圖／民眾提供）

這起驚險穿越馬路事件發生於今日早上10時30許，彰化有市民見到該名男孩穿著直排輪、阿公坐在電動三輪車上，小男孩就像電影情節一樣，搭著阿公的車順風前進，穿越金馬路跟永安街口，而且也沒有走在斑馬線上，路人連聲直呼「太扯了」、「這太危險了」。

據了解，該名阿公先停在檳榔攤買東西，孫子就跟著阿公的電動三輪車一路前進，甚至過馬路，後來繼續前進到釣具店、電動車才停下來，後方車子裡的民眾忍不住喊他「弟弟，你這樣很危險也」。

▲彰化男孩穿直排輪搭著阿公穿越馬路。（圖／民眾提供）

▲彰化男孩穿直排輪搭著阿公穿越馬路。（圖／民眾提供）

警方表示，滑板、獨輪車、直排輪等等代步工具，被歸類為「運動器材」，而依法運動器材只能在室內或是公園使用，不得行駛於車道、人行道上，足以阻礙交通之行為，違規者得依道路交通管理處罰條例第78條第1項開罰。

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