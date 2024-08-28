恐怖瞬間！　馬戲團母熊突發狂「撲倒馴獸師」猛咬指揮棍

▲母熊「甜甜圈」突然撲倒馴獸師，狂咬指揮棍。（圖／翻攝Telegram）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯「莫雷蒂馬戲團」（Moretti Circus）在比斯克（Biysk）表演時，一頭母熊突然失控，不僅撲倒馴獸師，還憤怒狂咬對方手中的指揮棍，事件過程也被鏡頭拍下。

根據畫面，222公斤的棕熊「甜甜圈」騎乘電動滑板到一半，卻突然在台上發狂。48歲馴獸師普里奇尼奇（Sergei Prichinich）被壓得動彈不得、瘋狂掙扎。直到另一名馬戲團員工，隔著柵欄戳戳「甜甜圈」，才化解危機。

令人詫異的是，母熊似乎瞬間失去所有攻擊性，乖乖跟著普里奇尼奇，彷彿什麼事情都沒有發生，而馴獸師本人也始終非常冷靜。

Дрессировщик в Бийске закончил номер после нападения медведя. По словам руководителя программы цирка Моретти, медведица — любимица сотрудника цирка и «самая яркая артистка» . Он добавил, что таким образом животное могло «выразить свои эмоции». pic.twitter.com/n6JZGgmfXU — Вот Так (@vottak_tv) August 25, 2024

「莫雷蒂馬戲團」否認了普里奇尼奇被送醫的報導，宣稱人與熊都沒有受傷，起身後順利完成表演。負責人米哈伊洛夫（Nikita Mikhailov）說，「這是一隻動物，牠們可能會有不同的行為，可能會不喜歡某些事物，可以用這種方式表達自己的情緒。每一位馴獸師都了解這一點。」

不過，這起事件再度招致對於動物展演與剝削的抨擊，許多民眾要求禁止在表演中使用活體動物，多項民調也顯示，絕大多數人都「不想再看到動物在馬戲團裡受苦。」