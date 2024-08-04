狗狗每天被餵「乾乾+10塊雞肉」胖到54公斤　紐西蘭飼主遭判2個月

▲「Nuggi」每天被餵食飼料與10塊雞肉，一路胖到54公斤，承受巨大痛苦。（圖／翻攝spca.nz）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭一名婦女未能妥善照顧寵物犬，不但平時疏於打理狗狗的外觀與健康，甚至每天餵食飼料外加10塊雞肉，導致毛孩嚴重肥胖，一路長到將近54公斤，最終因病去世。她上周在法庭認罪後，被判入獄2個月。

紐西蘭防止虐待動物協會（SPCA）表示，狗狗「Nuggi」在2021年10月的一次警方搜索後獲救，牠的體型異常肥胖，「腿似乎被巨大身體的重量給壓垮了」，從住家到汽車上的短短10公尺距離，竟然喘到必須停下來3次。

SPCA獸醫提供的法庭證據顯示，「Nuggi」體重高達53.7公斤，長期承受著不適與痛苦，由於脂肪層太厚，因此「不可能透過聽診器聽見心臟的聲音。」除了嚴重肥胖以外，牠的指甲也過長，身上長滿息肉，同時罹患結膜炎。

「Nuggi」在SPCA的照顧下成功減掉8.9公斤、也就是體重的16.5%，但獲救2個月之後，就因為肝出血死亡。驗屍結果顯示，牠還罹患多種併發症，包括其他肝臟疾病，以及內分泌疾病「庫欣氏症」（Cushing's disease）。

▲女飼主未能滿足狗狗的生理、健康與行為需求。（示意圖／CFP）



上周，女飼主在曼努考地方法庭（Manukau District Court ）承認未能滿足狗狗的生理、健康與行為需求，被判入獄2個月，必須繳交1104紐元（約新台幣2.1萬元）罰款，並且禁止養狗12個月。

SPCA首席執行長魏斯特伍德（Todd Westwood）直言，「Nuggi」是他們遇到最肥胖的動物，對於習慣照顧瘦弱動物的員工來說，可說是一次「巨大衝擊」，「可悲的是，我們每天都看到過瘦、飢餓或營養不良的動物，但看到一隻無助的動物被嚴重過度餵食，同樣令人心碎。」

魏斯特伍德也提到，「作為一名負責任的狗飼主，要為你的寵物提供適當飲食與日常運動，而在這起案件裡，顯然沒有做到。『Nuggi』被徹底過度餵食，牠的主人沒有尋求幫助或改變行為，而是繼續給牠吃太多，直到牠幾乎無法走路，這是令人無法接受的。」