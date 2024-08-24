馬戲團女演員「走鋼絲失足」！墜落氣墊後又彈飛　重摔地面

▲女演員失足墜落後，遭氣墊彈飛再度重摔於金屬地面，當場失去意識。（圖／翻紹自X，下同）

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一個馬戲團前往英國巡演，在其中一個表演橋段，卻有一名女演員在走鋼絲時，不慎腳滑從16英尺高的鋼絲墜落，她先是掉在彈跳氣墊上，但是疑似力道太大，當場又被彈飛至地面，重摔後倒地不起。另外2名同樣在走鋼絲的男演員也遭受波及，險些墜地，最終兩人緊緊抓著鋼絲，掛在半空中。

根據《每日郵報》報導，墜地的馬戲團女演員當時正站在一張椅子上，而椅子則是由2名站在鋼索上的男演員支撐。在表演過程中，她先是準備慢慢坐下，並試圖使用雙腳保持平衡，但是此時鋼索與桿子突然開始搖晃。

就在她再次落座時，疑似因為腳滑，整個人連同椅子一起從鋼索上摔落。她與椅子、手上的棍子一同摔落地面，雖然主辦單位在表演場地的下方設置的彈跳氣墊，但是女演員摔到氣墊上後，又再度彈飛，隨後墜落於一旁的地板，且疑似因撞擊力道過大，當場失去意識。

從畫面中也可以看到，女演員墜落後，其餘2名男演員也同樣失去平衡，差點掉落，只見兩人緊緊抓著鋼索，就這樣吊在半空中。

根據現場目擊觀眾海莉（Hayley Welsh）表示，「女演員的腿像是失去支撐，導致她失去平衡並從鋼索上摔下，狠狠砸在金屬地板上。」所幸該名女性特技演員雖然受了嚴重傷勢，但因不具有致命性，所以生命並無大礙。

3人所屬的馬戲團「Gravity Circus」在社交媒體表示，女演員目前情況穩定並受到良好照護。