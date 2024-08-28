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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李乾龍喊「當自強」別再搞藍白合　暗批朱立倫害國民黨粉身碎骨

▲▼國民黨全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會-江啟臣,李乾龍,羅智強,王育敏（圖／記者周宸亘攝）

▲李乾龍認為，如今民眾黨頻頻出包，國民黨做為泱泱大黨該當自強了。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議連環爆，國民黨因考量立法院「藍白合」要共推法案，以及基隆市長謝國樑罷免案，黨主席朱立倫定調不對民眾黨落井下石，前國民黨秘書長李乾龍今（28日）受訪時批評，國民黨自己要「當自強」，過去推斷都很清楚，如今民眾黨頻頻出包，國民黨做為泱泱大黨，「看到不可能成的局，就該勇敢做自己。」

柯文哲身陷政治獻金申報不實、做假帳等風暴，又被踢爆用選舉補助款買4300萬元商辦，財務流向全都說不清，但柯媽媽先前受訪時卻強調，兒子絕對沒有貪污，甚至嗆「隨便罵我們的人會被雷公打！」李乾龍接受廣播節目專訪時對此感嘆，柯媽媽從前就說她兒子是總統命，怎麼可能去當副手，雖然媽媽疼兒是天性，但柯媽媽實在是疼得太離譜了」，國民黨這段時間也是一直退，已經快要退無可退，「後面是懸崖，會摔得粉身碎骨」。

而柯文哲爭議燒不停，主持人黃暐瀚詢問，2026、2028是否還要「藍白合」？李乾龍說，「國民黨必須當自強」，從2024總統大選的推斷，到現在的演變都很清楚，當時自己就勸國民黨總統參選人侯友宜要甩開韁繩，勇敢做自己，如今民眾黨頻頻出包，國民黨做為泱泱大黨，明明看到不可能成的局，就該勇敢做自己，民眾黨領導人各方面頻出問題，連總統大選補助款都進柯文哲口袋，反觀國民黨總統參選人每一個都是回繳給黨中央，不只侯友宜，韓國瑜也是一毛未拿，全捐給國民黨。

李乾龍認為，2024侯友宜為何選輸？就是因為黨內每一個人都有私心，而且大家沒有坦承，領導國民黨的人很重要，當時總統候選人都已經確定是侯友宜了，卻還想換人，還弄來一個郭台銘並推動「藍白合」，李的言下之意，暗指黨主席朱立倫是國民黨總統大選的敗選主因。

「國民黨要徹底覺悟！」李乾龍強調，願意在有生之年為這個黨奉獻，並推舉一個「沒有私心的黨主席」，而那個人就是台中市長盧秀燕。

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