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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸柯文哲從大仔變大A　吳靜怡曝4解套方式：自行辭去主席面對司法

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，近日再遭爆料，4300萬購置商辦，民眾黨與柯文哲形象大幅重挫。對此，政治評論員吳靜怡今（28日）4問柯文哲，「捐商辦到基金會」、「帳務細節公開」、「開除黃珊珊留住小草」、「解釋木可19筆經費」等疑問，也給出4解套方式。她認為，明天柯文哲記者會，絕不會提京華城案，但檢調系統已經啟動，民眾黨想保柯文哲，就像泥菩薩過江，困難。

吳靜怡表示，「從文哲大仔到文哲大A」，從台語唸到國語，不用一年，從名詞變動詞。而柯文哲這陣子心情很差，打了不少電話徵詢各方朋友想法，像是跑到館長那邊吐苦水一樣，因為很清楚民眾黨要崩了，很清楚很多事情需要好好解釋，但柯文哲還不清楚就是因為自己。

要不要把商辦捐到基金會止血？
吳靜怡認為，柯文哲啊！如果捐了商辦，演給小草一個交代，但大家還是知道，那只是左邊通到右邊的口袋。建議解套方式，只有公開4300萬「鉅額現金」的資金來源，民眾黨提出匯款贈與給柯文哲參選人選票補助的付款憑證，陳佩琪拿出柯文哲的存摺。

要不要把帳務細節直接公開？
吳靜怡質疑，柯文哲啊！大家要知道的是整個「金流」和「支流」，不是再拿出更多更多滴滴答答的單據來做司法串供。建議解套方式，印出競選總部銀行存摺註記使用目的與收受單位，並解釋2000萬缺額未申報的有哪些。

要不要開除黃珊珊來挽留小草？
吳靜怡指出，柯文哲啊！黃珊珊的重要性已經沒有陳佩琪看房子嚴重，也沒有錄音檔內的許甫證詞嚴重了，更沒有陳智菡挑釁林延鳳嚴重。建議解套方式，柯文哲自行宣布辭去黨主席面對各種司法問題，啟動代理主席。

要不要解釋競總到木可公關的19筆經費？
吳靜怡說，柯文哲啊！許甫的言詞佐證木可公關經費裁量權是由柯決定的，連檢察官都無法認同共1300萬元用「授權金」來解釋，真的休想隔空串供。建議解套方式，揭露木可公關收支表，股東權益、授權書等相關文件。

吳靜怡提到，明天記者會，柯文哲絕對不會提的就是京華城案，因為彭振聲的行為跟柯文哲預設的不一樣！

最後，吳靜怡強調，柯文哲的政治獻金醜聞，就是掉入柯文哲自以為完美處理現金的泥淖裡，而現在萬箭齊發的檢調辦案系統已經啟動，民眾黨想保住柯文哲，就像是請泥菩薩過江一樣，困難。

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

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►政治獻金、4300萬商辦爭議爆不完！黨員籲辭黨主席　柯文哲微笑避答

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京華城柯文哲政治獻金吳靜怡黃珊珊木可公關

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