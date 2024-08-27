北韓罕見不滿北京「嚴重干擾」　反對東北邊境設17個廣播站

▲北韓罕見對北京抗議。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本共同社披露，北韓稍早前向國際頻率管理機構發出電郵，表態反對中國在兩國邊境附近地區設立電信設施。報導說，平壤透過外交手段表達對北京不滿的舉動實屬罕見。

共同社25日引述上述電郵報導，北韓也抱怨北京未就上述計畫提前與平壤協商。這顯示兩國雖然經貿關係密切，但雙邊溝通可能存在隱憂。

據報導，上述糾紛始於總部設在日內瓦的國際電信聯盟（ITU）6月向相關國家公開地面通訊網路訊息，其中包括中國計劃設立用於調頻廣播的191個電信設施。

北韓在標註7月24日的電子郵件表示，部分計畫設立的廣播站位於中國和北韓邊境地區，北韓反對註冊這些廣播站。

這封電郵提到，中國擬設的191個電信設施有17個位於中國東北邊境城市丹東，將帶來「嚴重干擾」。

平壤說，北京「從未提前（就上述計畫）提出協商」，此舉違反了ITU指引，以及中國、北韓兩國1981年簽署的雙邊協議。此協議的具體內容不詳。

今年是中國和北韓建交75週年。不過，北韓近來與俄羅斯關係頗為密切，特別是國防領域的互動。北韓領導人金正恩6月與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）簽署兩國全面戰略夥伴關係條約，中國外交人士稱，此舉令北京不滿。