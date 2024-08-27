民雄警大士爺文化季　結合暑期青春專案反犯罪預防宣導

▲民雄警「大士爺文化祭」進行青春宣導反毒反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛會的「民雄大士爺文化祭」，是當地最重要的宗教與文化盛事，民雄警分局也把握機會舉辦犯罪預防宣導，結合暑期青春專案，持續為淨化社會治安而努力。

「民雄大士爺文化祭」和基隆中元祭、屏東恆春搶孤及宜蘭頭城搶孤並列為臺灣四大中元祭典，廟方會製作紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇連續三天誦經超渡陰魂，民雄街上也會有許多攤販進駐，封街擺攤形成全台最大集市，因活動歷年來常遇下雨，吸引許多賣傘商家設攤，因此也有「民雄雨傘節」別稱。

每年民雄分局宣導團均會加入擺攤行列，並準備精美宣導立牌、傳單、小禮物等，由資深刑警向民眾介紹現今毒品、詐欺等犯罪態樣，輔以有獎徵答方式增加民眾參與感。今年行政院為強化反毒宣教成效，特編列預算做為毒品防制基金，讓各縣市可以運用在毒品防制工作，民雄分局也利用經費購置毒品模型、咖啡包外觀宣導品等，教導民眾辨識毒品外觀，尤其現今市面上毒品常常會偽裝成咖啡包、糖果、菸彈等吸引民眾嘗試，一不小心就會踏入毒陷阱。



立法院今年三讀通過「打詐新四法」，賦予執法機關使用科技偵查手段之法律基礎，並完備相關法制面，顯示政府向詐欺犯罪宣戰的決心，警方同樣在「識詐」工作上也不馬虎，持續向民眾宣導當前高發詐欺手法，並分享實際案例加強民眾防詐意識。

民雄分局長吳俊德表示，保護民眾安全警察責無旁貸，警方將持續即時提供犯罪預防資訊，建立警民信賴夥伴關係並預防被害，共同為治安工作貢獻心力。