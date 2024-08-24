民雄大士爺文化祭登場　8／24-8／26為期三天萬人朝聖

▲▼ 嘉義民雄大士爺祭登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024「嘉義好神」民雄大士爺祭今8月24日（農曆7月21日）清晨，紙糊神尊開光後正式登場，縣長翁章梁訪歐，由副縣長劉培東代表出席，會同立委陳冠廷、鄉長林于玲及大士爺廟董事長周漳炎率董監事、各級民代、地方各界祈福團拜，祈求觀音大士和諸聖神佛保佑嘉義縣合境平安，重頭戲恭送大士爺「火化昇天」將於26日深夜登場，為大士爺祭劃下圓滿句點。

一年一度民雄大士爺祭今起一連舉行3天，清晨5點大士爺紙糊神尊開光點眼，威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜，只見眾人循古禮舉行恭祝大士爺聖誕團拜儀式，主祝及陪祝者行三跪九叩首禮，接著行上香禮、獻聖茶、獻果、獻素五牲、獻壽桃、獻爵，最後由周漳炎董事長恭讀疏文，再行三跪九叩首禮叩謝神恩、燒疏文，儀式肅穆隆重。

相傳乾隆年間，每年農曆7月1日起每天下午陰風慘淡，常聞鬼聲啼哭，唯有觀音大士顯身才足以鎮壓孤魂，因此民間在每年農曆7月1日用紅緞塗大士爺像奉祀壇中，誦經3天超渡孤魂，並於農曆7月21-23日連續3天舉辦祭禮。

▲▼ 民雄大士爺火化升天 。（圖／嘉義縣政府提供）

觀世音菩薩化身的大士爺是專管「鬼」之神，連續3天的祭典結束後，紙糊大士爺神像將連同山神、土地公等紙糊品火化昇天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜，是罕見的宗教文化特色，也是民雄鄉地方最珍貴的祭典。

大士爺廟為縣定古蹟、台灣大士爺廟的原始祖廟，「民雄大士爺文化祭」與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列農曆7月四大祭典，歷史源遠流長。周漳炎指出，團拜眾人祈求四時無災、八節有慶，大士爺神威顯赫值得大家尊敬，感謝各界參與一年一度的盛事。