乘客罵女公車司機「靠北、消渣某」　法官判無罪理由曝

▲女公車司機被乘客罵靠北、消渣某竟無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女公車司機在開車時，一名王姓男子趴在車上橫桿睡覺，她出言制止，不料王男惱羞成怒，連珠砲的大罵女司機「靠北」、「消渣某」，女司機氣得提告王男公然侮辱，但法官認為這些粗話是表達一時不滿情緒，縱使粗俗不得體，但非必然蓄意貶抑他人社會名譽或名譽人格，因此判王男無罪。可上訴。

判決指出，王姓男子是在2021年12月25日搭乘這名女司機開的公車，女司機發現王男趴在橫桿上睡覺，於是出言制止，王男隨即對女司機大吼大叫，並大喊「不然妳是邀我去妳床上睡嗎？」、「妳要脫褲給我幹嗎？」。

女司機認為王男的行為有安全疑慮，於是停車請車內乘客換車，並表示將報警處理，王男這時又被激怒，大罵「靠北呀」、「消渣某」，女司機後來報警提告。

法院審理時，王男辯稱沒有講過這些話，公車監視器影像內的那個人不是他，律師也辯護稱，王男說這些話是與女司機衝突過程中附帶、短暫之言語攻擊，主觀上沒有故意貶損女司機名譽人格或社會人格。

法官檢視公車內的監視器畫面後，認為每個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或以此類粗話來表達一時之不滿情緒，縱使粗俗不得體，並非蓄意貶抑他人之社會名譽或名譽人格，如果就處以公然侮辱罪，實屬過苛，因此判王男無罪，全案可上訴。