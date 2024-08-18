男過馬路滑手機被左轉轎車嚇一跳　罵髒話挨告…無罪理由曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

夏姓男子凌晨徒步穿越屏東市和平路與大興路行人穿越道時，低頭使用手機，適林姓男子駕駛自小客車載柳姓友人欲左轉，因不滿林未禮讓其行走，罵林等人兩句粗話，林等不滿控告夏男公然侮辱罪，屏東地方法院以兩個理由判決無罪，可上訴。

判決書表示，夏姓男子於12年1月15日凌晨1時7分許，步行經過屏東市和平路、大興路口之行人穿越道，適林姓男子駕駛自小客車，搭載柳姓友人沿大興路欲左轉和平路，因認林男未禮讓其行走，心生不滿，竟基於公然侮辱之犯意，在不特定人得共見共聞之路口，各罵了5個字及6個字穢語辱罵林、柳兩人，足以貶損渠等名譽，林男等人認夏犯公然侮辱罪嫌，因此提出告訴，被檢方起訴。

法院審理，認雙方發生衝突之緣由，係因夏男行經行人穿越道時，低頭使用手機，未於第一時間發現林男所駕駛之車輛已趨近行人穿越道，因而受到驚嚇並口出穢言，核屬夏為表達其對告訴人林韋呈駕駛行為不滿之情緒，而於衝突當場所為之短暫言語攻擊，其來有自，且僅於密接之時間表述2次，並非反覆、持續之恣意謾罵，是以被告所為上開穢言，是否屬於故意貶損告訴人2人之社會名譽或名譽人格，已有可疑。

另本案發生時間為凌晨1時7分許、地點在屏東市之交岔路口，並非人車往來頻繁之時間及地點，加上證人到庭指當時路上冷清，除了夏以外別無其他行人行經行人穿越道等語，可見上開地點雖為公共場所，但上開時、地除上開車輛內之乘客外，是否尚有他人在場見聞夏對林等2人口出上開穢言，實屬可疑。

況且林男2人乘坐於車輛內，車外在場之不特定人縱使聽聞上開穢言，是否能將上開穢言與2人之社會名譽或名譽人格間建立連結，進而產生對告訴人2人之負面評價，亦屬可疑。故夏上開穢言雖有輕蔑、不屑之意，而會造成他人之一時不快或難堪，但是否已直接貶損告訴人2人之社會名譽或名譽人格，而逾越一般人可合理忍受之範圍，非無合理懷疑，因此判決無罪。