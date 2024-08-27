靠「藏鏡人」得知被監聽！鄭文燦怨大嘴巴急還錢　桃檢分案追查中

▲鄭文燦以不詳方式得知廖俊松遭監聽，桃檢分案偵辦中。（圖／記者呂佳賢、黃克翔攝）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉收賄，今(27日)遭起訴求刑12年，其中詭譎的是，鄭以不詳方式得知廖俊松遭監聽後，才連忙將500萬賄款退還，而該部分檢方另分案追查中。

起訴書指出，鄭文燦在2017年10月19日至2018年3月16日期間的某一天，透過管道得知廖俊松早已被司法機關實施通訊監察，為了避免收賄犯行曝光，在經發局召開的專案報告會議上，一反講好的市地重劃方式，改為全區一次「區段徵收」。

2018年5月11日下午，鄭再向廖兒透露父親廖俊松遭監聽一事，廖俊松得知隔天連忙更換電話門號，同月21日深夜，鄭再次強調廖俊松大嘴巴遭監聽，最後鄭擔憂自己受到波及，決定在收下500萬賄款將近1年後，全數退回。

事實上，本件華亞土地弊案檢方早在7年前就曾立案追查，雖監聽到廖俊松要送錢給鄭、還拍到人帶著黑色袋子進官邸，卻因檢方未執行搜索、沒查扣到關鍵贓款，加上監聽譯文疑似被外洩，已2度簽結。而這次檢方終於查出，鄭文燦是透過某位「神秘藏鏡人」得知遭監聽，才引發後續鄭試圖抹滅收賄行徑，所幸在掌握關鍵證據後，順利抓到把柄將他起訴，監聽部分目前也已分案追查中。