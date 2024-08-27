按一鍵車牌秒換「AMG-6666」！假車牌超氾濫　中警抓70件

▲不肖業者販售車牌轉換器，有民眾購買並且將車牌安裝別人的車牌號碼，四處違規。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

假車牌案件氾濫，台中市警局7月19日起展開淨牌專案，截至25日為止有110件通報個案，查獲70件，還有2件是販售假牌的賣家。專案小組說，假車牌除了讓許多民眾莫名收到罰單，還有不肖人士利用假車牌犯案、酒駕，更有犯嫌使用遮牌器、轉換器，相當囂張。

台中市刑大說，專案小組透過調閱監視器影像及分析相關車輛數據，鎖定一名居住桃園市的45歲陳姓嫌犯，本月初前往搜索，除了發現有懸掛偽造冒用的車牌外，更發現2組遮牌器，其中還有監理機關競標的「AMG-6666」罕見號牌、偽造車牌轉換器，只要按下遙控鍵就可轉換成偽造車牌，害真車主相當困擾。

此外，警方深入追查，發現有多名保時捷、賓士等千萬跑車車主因超速被扣牌，轉而使用偽造車牌以規避法律，經溯源查獲網路非法賣家，共計查扣26面偽變造車牌，並依刑法偽造文書罪移送法辦。

至於源頭在哪？警方鎖定新竹1名違法販售的網路商家，在網路上打出「1：1監理站同款」、「專業工廠製作、品質保證」等廣告語，為了規避查緝，還以「道具車牌」、「客製化」試圖逃避刑責。

經偵辦員警追查，還發現賣家還將朋友拖下水，以友人帳號作為收款帳戶，害友人觸犯洗錢防制法等罪責，全案除依洗錢防制法、刑法偽造文書移送外，也函請相關網路平台將商家停權下架。

警方強調，車牌係屬特種文書，查緝到案後均以刑法第212條、第216條之行使偽造特種文書罪移送，並可以道路交通管理處罰條例第12條第1項規定處罰新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛。